Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler...

Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı için heyecan dorukta. UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında ülkemizi temsil edecek Yeni Malatyaspor, güçlü Sloven ekibi Olimpija Ljubljana karşısında avantaj peşinde. İşte zorlu mücadele ile ilgili tüm ayrıntılar...



YENİ MALATYASPOR OLIMPIJA LJUBIJANA MAÇI NE ZAMAN?



Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı, 25 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'da A Spor kanalından canlı izlenebilecek.



İLK 11'LER



Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Donald, Nuri Fatih Aydın, Bifouma, Fofana, Jahovic .



Olimpija: Vidmar, Boakye, Bagnack, Samardzic, Jurcevic, Savic, Tomic, Brkic, Suljic, Çekiçi, Vukusic.