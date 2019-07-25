25.07.2019 - 19:24
Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Yeni Malatyaspor, 2. eleme turu ilk maçında Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Rövanş öncesi avantaj elde etmek isteyen temsilcimizde tek hedef galibiyet. Peki Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı için heyecan dorukta. UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında ülkemizi temsil edecek Yeni Malatyaspor, güçlü Sloven ekibi Olimpija Ljubljana karşısında avantaj peşinde. İşte zorlu mücadele ile ilgili tüm ayrıntılar...
YENİ MALATYASPOR OLIMPIJA LJUBIJANA MAÇI NE ZAMAN?
Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı, 25 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'da A Spor kanalından canlı izlenebilecek.
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Donald, Nuri Fatih Aydın, Bifouma, Fofana, Jahovic .
Olimpija: Vidmar, Boakye, Bagnack, Samardzic, Jurcevic, Savic, Tomic, Brkic, Suljic, Çekiçi, Vukusic.
Eşi ve oğlunu silahla vurarak öldüren adam tutuklandı.Olay önceki gece Çanakkale Lapseki ilçesindeki Bizimkiler Sitesi F Blok'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde eşiyle tartışan Nevzat Aydoğdu (49), cinnet geçirdi. Öfkeli adam, silahını alarak eşi Fatma Aydoğdu'yu (40) 4 el, oğlu Enis Aydoğdu'yu (20) ise 1 el silahla ateş ederek öldürdü.