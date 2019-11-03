Yeni ortak devriye güzergâhı masada

Türkiye ile Rusya arasında Suriye’nin kuzeyinde atılacak ikinci devriye için planlama çalışmaları sürüyor. İkinci devriyenin Fırat nehrinin doğusu ile Barış Pınarı Harekât Bölgesi’nin batısında atılması bekleniyor.



Soçi mutabakatında alınan kararla, Türkiye ile Rusya arasında Suriye’nin kuzeyindeki ilk ortak kara devriyesi 1 Kasım’da Fırat’ın doğusunda gerçekleştirildi. Mardin Kızıltepe ilçesine karşılık gelen Derbesiye’den başlayan devriye, Kamışlı kırsalına kadar uzanırken, Türk ve Rus askeri unsurları toplam 87 kilometre mesafe kat ederek devriyeyi tamamladı.



Ayn el Arap olabilir

İlk devriyeyi Barış Pınarı Harekât bölgesinin doğusunda atan TSK-Rus askeri polisi, ikinci devriye için planlamalarını sürdürüyor. Soçi mutabakatı çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus askeri heyeti Ankara’ya geldi. Heyetle yapılan görüşmelerde, ilk yapılan devriyenin değerlendirmesi ve bundan sonraki devriyelerin güzergâhı ve zamanı ele alınıyor.



İkinci devriyenin ise Barış Pınarı Harekât bölgesinin batısında atılması bekleniyor. Bundan sonraki devriyenin Tel Abyad’ın batısı ile Ayn el Arap (Kobani) arasında yapılacağı değerlendirilirken, Kamışlı’nın doğusu ile Malikiye arasındaki bölgede de devriye faaliyetinin gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Güvenli bölge olarak bilinen ve devriye atılan/atılacak bölgeler İHA’larla takip ediliyor. Devriyeler sayesinde TSK, YPG’nin çekilip çekilmediğini tespit edecek ve mutabakata aykırı gelişmeleri Rus muhataplarla paylaşacak.



ABD’liler devriyede



Öte yandan ABD ordusu, Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol bölgesinde durdurduğu devriyelerine yeniden başladı. ABD ordusuna ait beş zırhlı araç ve iki pikap, Türkiye-Suriye sınırına 6 kilometre uzaklıktaki Kahtaniye beldesi ile Rumeylan ilçesi arasında, yaklaşık 40 kilometrelik hatta devriye yaptı. ABD askerleri Kamışlı Rumeylan’daki petrol sahasında nöbette görüntülendi.