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28.08.2019 - 16:52| DHA

Yer: Denizli... Otobüsü durdurup yanına koştu

Denizli'de, otobüs şoförü Ahmet Ertuğrul, caddede seyir halindeyken, bir bisikletlinin düştüğünü gördü. Otobüsünü durdurup, yardıma koşan sürücünün duyarlı davranışı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Yer: Denizli... Otobüsü durdurup yanına koştu

Olay, saat 08.45 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Hüdai Oral Caddesi'nde meydana geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ. bünyesinde hizmet veren 130 numaralı Teleferik-Çınar-Servergazi Hastanesi hattının otobüsü şoförü Ahmet Ertuğrul, caddede ilerlerken karşıdan gelen bir bisiklet sürücüsünün kontrolünü kaybederek düştüğünü gördü.

Aracı hemen yol kenarına çeken Ertuğrul, aşağı inerek, kaza geçiren gencin bisiklet gidonuna takılan ayağını kurtardı. Otobüs sürücüsü daha sonra 112 Acil Servisi arayarak olay yerine ambulans çağırdı. Duyarlı davranışıyla takdir toplayan Ertuğrul, sağlık görevlileriyle görüşmesinin ardından trafiğin tıkanmaması için seferine kaldığı yerden devam etti. Yaşanan olay ise otobüsün güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Yer: Denizli... Otobüsü durdurup yanına koştu

Gergedan, eğitmenin otomobilini hurdaya çevirdiAlmanya'da bir hayvanat bahçesindeki gergedan, eğitmenin otomobiline saldırarak, aracı hurdaya çevirdi. O sırada otomobilde bulunan kadın eğitmenin, gergedanın durduğu sırada otomobilden atlayarak kaçtığı belirtildi.
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