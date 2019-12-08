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08.12.2019 - 05:45 | | İHA

Yer: Kadıköy... Lokantaya böyle girdi

Kadıköy’de gece saatlerinde içerisinde sürücü dahil iki kişinin bulunduğu bir otomobil, kapalı olan bir lokantanın içine girdi. Kazada can kaybı veya yaralı olmazken, sürücü olay yerinden kaçtı. Dükkanda ise maddi hasar meydana geldi

Yer: Kadıköy... Lokantaya böyle girdi

Olay, saat 04.00 sıralarında Kadıköy ilçesi, Rasimpaşa Mahallesi, Orgeneral Şahap Gürler Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan ve o saatte kapalı olan bir lokantaya aşırı hızlı olduğu iddia edilen 34 KV 1074 plakalı otomobil girdi. Sesi duyan çevredeki vatandaşlar olay yerine geldiğinde otomobilden iki kişinin çıktığını iddia ederken sürücü ortalıktan kayboldu. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken olay yerinden kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlatıldı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Otomobilin altı katlı binanın altında bulunan lokantaya girdiğinin ihbarını alan itfaiye ekipleri olay yerine gelerek otomobil ve çevresini kontrol etti. Polis ekiplerinin güvenlik önlemini aldığı görülürken herhangi bir yaralı ihtimali için ambulans ekibi hazır bekletildi.

İŞ YERİ SAHİBİ ŞOKE OLDU

Olayın haber edilmesi üzerine dükkanına gelen lokanta sahibi Sedat Kılıç,“Kazayı, gece saat 04.00’de komşularım haber verdi, geldim olay yerine manzara bu. Sürücünün kaçtığını söylüyorlar ve dükkanda aşağı yukarı yüz bin lira zarar ver” ifadelerini kullandı.

Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.
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