Yerel yönetim reformu geliyor

Erdoğan, büyükşehir belediye başkanları ile gerçekleştirdiği 3,5 saatlik toplantıda, yerel yönetimlerde reform mesajı verdi. Erdoğan’ın bu mesajlarının ardından büyükşehirlerin problemlerinin ve sıkıntılarının ele alınması ve büyükşehir yasasının da değerlendirilmesi için komisyon kurulması kararı çıktı. Komisyonun başkanlığını üstlenecek olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın önümüzdeki hafta bakanları ve başkanları toplantıya çağırarak ilk adımın atılması bekleniyor.



Yeni çalışma



Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu bu yılın başında Erdoğan’ın talimatı ile başlattığı çalışma kapsamında yerel yönetimlerde 51 ilin de aynı büyükşehirlerde olduğu gibi bütünşehre hizmet verebilmesinin önünün açılması konusunun içinde olduğu yerel yönetimlerde reformunu gündemine aldı. Kurul, bu formülü gündeminde tutarken 51 ilin tamamının statüsünün değiştirilerek il belediyelerine yetki verilmesinin gündemde olduğu kaydedilmiş ve sadece büyükşehirlerde değil, Türkiye’deki 81 ilde kırsala da İl belediyesi koordinasyonunda hizmet gitmesi değerlendirilmişti. Yerel reform çalışmaları kapsamında bazı beldelerin de kapatılarak buralarda “temsilcilik” açılabileceği değerlendirmeleri yapılmıştı. Ancak bu çalışmaların şimdilik rafa kalktığı ve yeni bir çalışmanın gündeme alındığı bildirildi.



Yetki düzenlemesi



Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti kurmaylarının çalışmasına göre, belediye başkanı ve belediye meclislerinin yetkileri yeniden ele alındı. “İmar” başta olmak üzere belirli yetkilerin ilgili bakanlıklara verilmesi de değerlendirildi.



51 ilin “bütünşehir” kapsamına alınmasının yanı sıra yetkilerin de yeniden düzenlemesi için yürütülen çalışmalar kapsamında belediye başkanının görevlerinden, borçlanmalara kadar birçok konu ele alınıyor. Birçok ihalede yetkisi bulunan Büyükşehir Belediye encümenlerinin yetkilerinin de belediye meclislerine devredilmesinin dillendirildiği kaydediliyor. Belediye başkanlarının, belediye meclisinin de başkanı olmasına ilişkin yasal düzenlemelerin de yeniden gözden geçirildiği kaydediliyor. Tüm bu konular 6 bakan ile büyükşehir belediye başkanlarının yapacağı toplantılarda değerlendirilecek.



Atama sıkıntısı



Erdoğan’ın büyükşehir belediye başkanları buluşmasında CHP’lilerin belediyelere yaptıkları atamaları gündeme getirerek, ilgili bakanlıkların çok geç onay verdikleri ya da vermedikleri; bu nedenle “ellerinin kollarının bağlı kaldığını” ifade ettikleri belirtildi. Erdoğan’ın da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a süreçlerin hızlandırılması ile ilgilenmelerini istediği bildirildi. Toplantıda ayrıca büyük projeler için finans konuları da ele alınırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konunun Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettiği öğrenildi.