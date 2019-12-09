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09.12.2019 - 16:21 |

Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası nedir?

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası da denilen Yerli Malı Haftası ne zaman kutlanıyor? Yerli Malı Haftasının amacı nedir? Yerli Malı Haftasında neler yapılır? İşte Yerli Malı Haftası ile ilgili merak edilenler...

Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası nedir?

Resmi adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olan Yerli malı Haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli haftalardandır.

YERLİ MALI HAFTASI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.

YERLİ MALI HAFTASININ AMACI NEDİR?

Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.

YERLİ MALI HAFTASINDA NE YAPILIR?

Okullarda 12 – 18 Aralık tarihleri arasında kutlanan bu haftada tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilir. Şiirler okunur, konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanır.

Ceren'in katili Özgür Arduç cinayetten 4 saat önce...Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç'un (35), cinayetten 4 saat önce, zıpkın çalmak için girdiği av bayiindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ellerini montun cebine koyarak av ürünlerini yakından inceleyip, fiyatları hakkında bilgi alan katil zanlısının, dikkat çekmemek için gülümsediği, fırsatını bulamayıp, zıpkını çalamaması üzerine ise av bayiinden çıktığı görülüyor.
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