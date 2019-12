Yerli sahnenin en karanlıkları

Yerli müzik sahnesi son dönemde en güçlü zamanlarını yaşıyor. Her ne kadar rap müziğin yükselişinden bahsedilse de alternatif türdeki müzisyenlerin konserleri ve üretim enerjisi oldukça fazla. ‘70’lerin sonunda yer altından gün yüzüne çıkan, gerek karanlık sözleri gerekse synth ağırlıklı müzikleri ile dark wave alternatif müziğin en kendine has türlerinden biri. Son dönemde ise yerli sahnede dark wave türünde gruplar birer birer varlıklarını ortaya koymaya başladı. Konserleri ‘sold out’ olurken güçlü bir hayran kitlesine de sahipler. Yer altından kocaman konser salonlarına taşınan dark wave türünün yerli oyuncuları ise günden güne bu ilgiye kayıtsız kalmayarak çok daha kaliteli işler üretiyor, daha iyi sahne performansları ile karşımıza çıkıyor. Bağımsız plak şirketleri, müzisyenler ve menajerler ile dark wave’in etkisini konuştuk.

Tantana Records / Reha Öztunalı ve Şule Camadan: “Tüm alt türlere ilgi çoğaldı”

Bağımsız plak şirketi Tantana Records’un sahipleri Reha Öztunalı ve Şule Camadan’a göre bu ilgi sadece dark wave değil pek çok başka ‘alt-tür’ için de geçerli. İkili bunu ‘internet ve sonrası’ dönem ile ilişkilendirmek gerektiğini belirtiyor. Eski kaynaklara, örneklere ulaşmak kolaylaştı; teknik açıdan üretim, eskiye oranla daha ucuz ve kolay; sosyal ağlarda kümeleşmek mümkün olduğunu belirtiyorlar ve ekliyorlar: “Öte yandan kaliteli iş çıkarmak ve kitleselleşmek zor.” Dark wave gruplarının canlı performansların güçlü olmasının etkenlerini ise şöyle açıklıyorlar; “Jakuzi’de öyle olduğunu biliyorum ama bu grubun vokali Kutay ile vücut bulan bir şey sanki. ‘Cool’luktan ölen’ çok kötü örneklere de denk gelmişliğimiz yok değil.”

Tamar Records / Hakan Tamar: “Aydınlık olmadan karanlık olmaz”

Radyocu ve artık Tamar Records’un kurucusu olan Hakan Tamar, dark wave türünü radyoda çalan nadir isimlerden. Tamar’a göre bu türün Türkiye’deki ilk örneklerini Art Diktatör grubu sundu, belli bir popülariteye kavuşmasını sağlayan ise She Past Away oldu. Tamar, türün tanımını ise şöyle tarif ediyor: “Geniş bir yaş aralığındaki benzer dertlerden muzdarip, benzer müzikal geçmişe sahip dünya insanı kimliğindeki bir kitleye dair bir tür, pek çok gelişmiş benzerleri için de kabaca yakın tanımlamalar yapılabilir aslında. Aydınlık olmadan karanlık, olamayacağına da göre iki taraftan da hayata ve insana dair tınılar, ritimler, hisler barındırıyor.”

Shalgam Records / Ulaş Şalgam: “Samimi ve akılda kalıcı sözler”

Dikkati çeken isimlerden Jakuzi’nin menajeri ve Shalgam Records’un kurucusu Ulaş Şalgam’a göre yurt dışında konser verebilmenin yolu belirli bir türde üretmekten değil, müziği yayımlayıp, tanıtacak uluslararası bir plak şirketi ve ajans bulmaktan geçiyor. Beraber çalıştığı Jakuzi’nin özelinde ise “Jakuzi synth pop, post punk ve new wave etkilerini ilk albümlerinde çok güzel bir araya getirerek, samimi ve akılda kalıcı sözlerle insanlara ulaştı. Bu durumun, son dönem çıkan grupların birçoğuna ilham verdiğini düşünüyorum,” diyor.

Affet Robot: “Hâlâ kendi kabuğumuzu kırmaya çalışıyoruz”

Dark wave türünde son dönem üretimleri ile dikkat çeken Affet Robot, Türkçe sözlü şarkıları imza atıyor. Türün ülkemizde hala kendi kabuğunu kırmaya çalıştığını ve lokal sahnede sancılı bir varoluş savaşı verdiğini söylüyor. Fakat ilerisi için umutlu; “Daha çok duyulur hale gelmesi muhtemel” diyor. Globalde de dark wave, dark synth-pop, post-punk janrlarının yükselişi söz konusu olduğundan dışarıdan gelen hava dalgasının lokalde de hem mekan hem dinleyici bazında bir hareket oluşturduğunu düşünenlerden.

Elz and The Cult: “Dark wave hoyratlığı”

Hem yurt içi hem de yurt dışında işler yapan Elz and The Cult, “Türü güçlü yapan sözler mi yoksa müzik mi?” soruma “Görsel duruşu ve vermek istediği hisleri sunarken yarattığı o açık saçık his. Belki de biraz hoyratlığı da,” cevabını veriyor.

Brek: “10 sene öncesine göre daha iyi”

Yaptığı müzik ile çizgilerin dışında olan Brek de dinleyiciler tarafından dark wave yakıştırması yapılan isimlerden. “Son dönemde lokal sahnede bağımsız müzik komple yükselişte” diyor ve ekliyor: “Müzik yapımı için gerekli olan bütçelerin eskisi kadar yüksek olması gerekmiyor. Dinleyiciye ulaşmak da bundan 10 sene öncesine kıyasla çok kolaylaştı.”

MUTLAKA DİNLEYİN

İlk kez Türk dark wave müzik dinleyenler için türün dikkat çekici isimleri, She Past Away, Jakuzi, Affet Robot, Elz and The Cult, Art Diktatör, Bewitched as Dark, Brek, Dahakara, Urværk.