Yeşillendik, gençleştik

‘Wings over Europe’ turnesiyle önceki gün Türkiye’ye gelen Overkill de, kendisiyle özdeşleşen yeşil tonuyla bu bereketli sezonu adeta yeşillendirdi. Grubun tarzı içerisinde heavy metal’den thrash’e, hard rock’tan punk’a pek çok öğeye rastlamak mümkün. Ne var ki ‘thrash metalin Motörhead’i tanımı kendilerini kısaca özetliyor. 40 yıla merdiven dayayan efsane grup, aradan geçen süre içerisinde neredeyse hiç değişmedi.

Overkill, iş-güç sahibi orta yaşlı metalcileri, hafta içi akşamı çıkardığı bu yolculukta şarj etti resmen. Üçü son albümlerinden (last man standing, head of a pin, welcome to the garden state) olmak üzere icra ettikleri 16 şarkı boyunca hayranlarını 1.5 saatliğine gençleştirdi.

Nejat Yavaşoğulları da, 60 yaşındaki Bobby Elsworth’un hiç değişmeyen sesiyle yaydığı enerjiden istifade etmeye gelmişti belli ki... Marş haline gelmiş şarkıları ‘bastard nation’, ‘in union we stand’ hep bir ağızdan söylendiği ya da ‘elimination’ esnasında, artık her metal konserinde göremediğimiz ‘pogo’ seyirciler arasında patlak verdiğinde, bu enerji de en bariz haliyle açığa çıktı. ‘