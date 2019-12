Yılbaşı eğlencesi bedava

Yeni yıla girmeye sayılı günler kala yılbaşı kutlamalarının adresleri de belli oldu. Her yıl olduğu gibi Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Kadıköy gibi birçok ilçesinde yeni yıla özel programların düzenlendiği İstanbul, bu adreslerin başında geliyor. Işıltılı caddeleriyle dikkat çeken İzmir’de ise kutlamalar şimdiden başladı, yeni yıla girildiği dakikalarda da şehirde etkinlikler düzenlenmeye devam edecek. Edirne de 31 Aralık akşamı arka arkaya konserler eşliğinde 2020’ye merhaba diyecek. Mersin’de ise sağlık, huzur ve mutluluk dolu dilekler havada uçacak. Herkesin yeni umutlarla girmeye hazırlandığı yeni yılı, unutulmaz kılacak kutlamaların adreslerini derledik…



Gösteri merkezi Ortaköy



İstanbul, yeni yılı en güzel karşılayan illerin başında geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni yıl kapsamında Taksim Cumhuriyet Meydanı’nı, İstiklal Caddesi’ni ve Dolmabahçe’yi ışıklandırdı. Yeni yıl gecesinde, kutlama ve gösterilerin merkezi Ortaköy sahili olacak. Deniz yüzeyine kurulacak platformda saatler 24.00’ü gösterdiğinde başlayacak havai fişek gösterisiyle yeni yıla girilecek. İBB, keyifli bir yılbaşı gecesi için bir dizi önlem aldı. Birçok birim mesai yaparken, İETT ek seferler koyup, bazı metro seferlerini 24 saate çıkardı.



4 yerde sokak festivali



İstanbul’un birçok ilçesinde yeni yıl heyecanı hissediliyor. Beşiktaş Belediyesi, bu yıl farklı bir etkinliğe imza atıyor. Beşiktaş yeni yılı dört farklı alanda düzenlenecek sokak festivalleriyle karşılayacak. Konserler, gösteriler, özel şovlar ve birbirinden farklı performansların sergileneceği sokak festivalinin bir kolu Abbasağa Parkı olacak. Saat 20.00’de Pandomim, Jonglör ve Bubble Show gösterisiyle etkinliğin başlayacağı parkta komedyen Cem İşçiler, Stand Up gösterisiyle katılımcılara eğlence dolu anlar yaşatacak. Gecenin sonunda müzisyen Cem Doğan şarkılarını seslendirecek.



Dikilitaş Mahallesi’nde ise Dilek Çelebi ile Doğaçlama Tiyatro Ligi sahne alacak. 23.00’te ise Faik Pala konser verecek. Kutlamaların bir diğer adresi de Karanfilköy Şenlik Alanı olacak. Saat 20.00’de başlayacak kutlamalar, tiyatro doğaçlama ekibinin sahne almasıyla devam edecek. Katılımcılar gecenin sonunda Şarkıcı Tuğçe Haşimoğlu’nun şarkılarıyla coşacak. Sanatçılar Parkı’nda ise eğlence, saat 19.30’da DJ Onur Alp’in performansıyla başlayacak. Ardından Öykü Can Kösedağ ve Büşra Alnıtemiz sahne alacak. Son olarak sanatçı Feridun Düzağaç sevilen parçalarını seslendirecek.



Beyoğlu Belediyesi de İstiklal Caddesi’ne lavanta ve gül kokuları sıkacak. Ayrıca caddede yılbaşı gecesi sokak müzisyenleri eğlenceli bir ortam oluşturacak.



Buz pisti kurulacak



Kadıköy Çarşı, Altıyol Boğa, Bahariye Caddesi ve ilçe sokaklarını yılbaşı için süsleyen Kadıköy Belediyesi, 2020’ye Kalamış Parkı’nda düzenlenecek Buzfest ile giriyor. Buz pisti, kayma yolu, kaydırak gibi eğlencelerin yanı sıra, mini konserlerin düzenleneceği etkinlik 31 Aralık’ta başlıyor.









2 Şubat’a kadar devam edecek festival için hazırlanan buz pistinde 4 yaş üstü her yaştan katılımcı buz pateni yapabilecek. Yoğun talebi dengelemek amacıyla 10 TL ücretin alınacağı festivalde, buz pistine gelenlere ücretsiz olarak kask, paten ve dizlik temin edilecek. İstanbul’da rengarenk obje ve ışıklarla süslü mağazaların vitrinlerindeki ve alışveriş merkezlerindeki (AVM) görsel şölen de görülmeye değer. İstanbul’un iki yakasında yer alan birçok AVM’de yılbaşına özel programlar düzenleniyor. Bu kapsamda dikkat çeken etkinliklerin başında Sertab Erener’in bugün saat 19.00’da Kanyon AVM’de vereceği konser geliyor.



Mersin’de müzikli gece



Edirne Belediyesi, Saraçlar Caddesi’nde düzenleyeceği konserle yeni yıl coşkusuna ortak olacak. 31 Aralık’ta saat 20.30’da Saraçlar Caddesi’nde DJ Çağlar Bal ile başlayacak konser, saat 21.15’te Elveda Rumeli’nin unutulmaz sesi Yasemin Göksu, 22.45’te Gizem Sancaklı ve Orkestrası ile devam edecek.



Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ise 31 Aralık akşamı Özgecan Aslan (Barış) Meydanı’nda ücretsiz yılbaşı eğlencesi düzenlenecek. Saat 19.00’da DJ Performansı ile başlayacak program, saat 21.00’de Özgün Sanat Atölyesi Grubu’nun konseri, saat 22.00’de Grup Zor (Rock) konseri ile devam edecek. 2020’ye girildiği dakikada ise havai fişek gösterisi düzenlenecek şehirde, gece DJ Performansı ile sürecek. Dilek balonlarının da havalanacağı yılbaşı gecesi özel programı saat 2.00’de son bulacak.



Antalya, 2020’ye hazır



Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği Yılbaşı Festivali de başladı. Yılbaşına özel süslenen alanda, dev yılbaşı ağacı, kar küresi, maskotlar, animasyonlar, yılbaşı temalı fotoğraf çekim alanları, yılbaşı pazarı, mini lunapark katılımcıları beklerken, yapay kardan dans gösterilerine, konserlerden animasyonlara katılımcılara keyifli anlar yaşatan etkinlikler düzenleniyor. Festival alanı 31 Aralık’a kadar saat 11.00’den 22.00’ye kadar açık olacak. Yılbaşı gecesi ise havai fişek gösterileriyle renklenecek.



Çocuklara hediye veriliyor









Aydın’ın ilçesi Didim’de yeni yıl coşkusu başka yaşanıyor. İlçede 31 Aralık’a kadar Noel Baba kılığına giren görevliler, 15.30 ile 18.00 saatleri arasında, Cumhuriyet Meydanı’nda çocuklara hediyeler dağıtacak. Etkinliğe tüm çocukların katılımı bekleniyor.



İzmir’de yeni yıl pazarı



Konak, Alsancak, Kordon boyu, Ali Çetin Kaya Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri, Kültürpark, Lozan, Basmane, Bornova Meydan, Gündoğdu ve Cumhuriyet Meydanı’nı ışıklı taklarla süsleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni yıl kutlamaları için son hazırlıklarını tamamladı. İzmirliler yeni yılı Ozan Doğulu konseriyle karşılayacak. Konser Cumhuriyet Meydanı’nda saat 22.30’da başlayacak. Bayraklı Belediyesi’nin Westpark Outlet’te kurduğu Yılbaşı Pazarı’nda ise hediyelik eşyalar satışa sunuldu.









İzmir’de kutlamalara dışarıda devam edecekler için ESHOT ve İZULAŞ otobüsleri, metro ve tramvay hatları ile İZDENİZ vapurları, yılbaşı gecesi ek seferlerle hizmet verecek.