Yılbaşı menüsü | Evde yapılabilecek pratik yılbaşı menüsü 2020

Yılbaşı menüsünde neler olmalı? 2020 yılına girmeye saatler kala yılbaşını evde geçirecek olanlar yılbaşı tarifleri ve menüsü oluşturmaya çalışıyor. İşte yılbaşında yapılabilecek yılbaşı menüsü.

FESLEĞENLİ YOĞURT ÇORBASI

1 çay bardağı yoğurt

Soğan

1 çorba kaşığı un

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı tereyağı

3 su bardağı su

Yarım demet fesleğen

Yapılışı:

Tencerede rendelenmiş soğanı ve tereyağını kavurun. Suyu bir kaba alın, üzerine ayrı bir yerde yumurta sarısı, yoğurt ve unu iyice çırpıp ekleyin. Tenceredeki kavrulmuş soğanları üzerine döküp ılıştırın. Daha sonra çorbanın içine boşaltıp 10 dakika kaynatın. Kıyılmış fesleğenleri içine katıp karıştırın ve sıcak olarak servis yapın.

YILBAŞI MENÜSÜ HAYDARİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

-500 gram süzme yoğurt

-50 gram beyaz peynir

-2 diş sarımsak

-4 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 tatlı kaşığı nane

-1/2 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi

-1/2 çay kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

-Süzme yoğurdu karıştırma kabına alın. Beyaz peyniri rendeledikten sonra karıştırma kabına aktarın.

-Küçük parçalar halinde kestikten sonra havanda tuzla ezdiğiniz sarımsakları yoğurda katın.

-Zeytinyağını küçük bir tavada kızdırın. Ceviz içini ekleyip 2 dakika kadar soteleyin. Son olarak nane eklediğiniz kızgın yağ karışımını nane kokusu çıkınca ocaktan alın.

-Tüm malzemeyi bir çırpıcı yardımıyla karıştırdıktan sonra haydariyi servis tabağına alın. Soğuk olarak sevdiklerinizle paylaşın.

YILBAŞI MENÜSÜ YILBAŞI HİNDİ TARİFİ

Hindinin dış kaplaması için tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra yarısını hindinin derisinin altına deriyi yırtmadan iyice sürüyoruz. Geri kalan yarısını da hindinin üstüne sürüyoruz.

Bir fırın kabının içine, hindiyi pişirmek için gerekli malzemeleri gelişi güzel doğrayıp tavuk suyunu da ekledikten sonra hindimizi sırt üstü yerleştiriyoruz. Üstünü alüminyum folyoyla iyice sarıp 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında 2 saat pişiriyoruz.

İç pilav için ilk olarak yemeklik doğradığımız soğanları ve dolmalık fıstığı tereyağı ve zeytinyağı eklediğimiz tencerede 3 dk kadar kavuruyoruz. Ardından içine yıkadığımız pirincimizi ekleyip 3 - 4 dk daha kavurduktan sonra kuş üzümü, tarçın, yenibahar, karabiber, şeker ve tuzu ekleyip 2 tur karıştırıp tüm malzemelerin iyice kaynaşmasını sağlıyoruz. Sonra tavuk suyunu ekleyip suyunu çekene kadar (ortalama 8dk) pişirip içine ayıkladığımız ve her birini 4’e böldüğümüz kestaneleri ekliyoruz. 2 - 3 tur karıştırıp demlenmesi için pilavı kenara park ediyoruz.

2 saat boyunca pişen hindimizi fırından çıkartıp hazırladığımız iç pilavla doldurduktan sonra üstüne tepsideki suyundan gezdiriyoruz. Son olarak 180 derecelik fırında alüminyum folyosuz olarak 45 dk daha pişiriyoruz. Hindiyi fırından çıkartıp oda sıcaklığında 2 saat dinlendirdikten sonra afiyetle yiyoruz.

Dış kaplaması için

250 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

6 dal maydanoz

Muskat rendesi

2 adet limon kabuğu rendesi ve suyu

3 diş sarımsak

Tuz, karabiber

Hindiyi pişirmek için

5 kg’lık bütün hindi

2 beyaz soğan

2 kırmızı soğan

1 adet havuç

1 adet pırasa

2 adet kereviz sapı

4 diş sarımsak

500 ml tavuk suyu

İç pilav için

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet kuru soğan

1 paket dolmalık fıstık

1 paket kuş üzümü

2 su bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı şeker

3 su bardağı tavuk suyu

20 adet kestane (200 derecede 20dk fırınlanmış)

Tuz

YILBAŞI MENÜSÜ KASIRGA KEK TARİFİ

Malzemeler:

-4 adet L boy yumurta sarısı

-2 silme çorba kaşığı toz şeker

-3/4 çay bardağı sıvı yağ

-3/4 çay bardağı süt

-1 çay bardağı kek un

-Bir tutam tuz

-4 adet L boy yumurta akı

-Yarım çay bardağı toz şeker

-1 tepeleme çorba kaşığı kakao

-3 çorba kaşığı sıcak su

-1 dolu çorba kaşığı kakaolu fındık kreması

Nasıl yapılır?

Adım 1: Yumurta sarısı ve 2 silme çorba kaşığı toz şekeri iyice çırpma teli ile karıştır. Şeker eriyince içine süt ve yağı ilave edip yine karıştır.

Adım 2: Elediğiniz kek un ve bir tutam tuzu ekleyip karıştırdıktan sonra kenara al.

Adım 3: Başka bir kase içinde yumurta akını bu sefer mikserle karıştırmaya başlayın içine yarım çay bardağı şeker ilave edin, yalnız şeker üç seferde yumurta akına ilave edilecek. Tıraş köpüğü kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edin.

Adım 4: Kıvamı olan yumurta akından iki kaşık alıp yumurta sarısına ekleyip karıştırın ardından yumurta sarısını yumurta akının üzerine döküp karıştırın.

Adım 5: Orta boy bir kase içinde kakaoyu sıcak su ile karıştırıp bunun içine kek harcının 1/3 ünü koyup karıştır. Bütün bu karıştırma işlemlerini hamuru söndürmeden yapın.

Adım 6: Yağlı kağıt serdiğin 23 cm lik kek kalıbının içine önce kek harcının beyaz kısmını dökün spatula ile üzerini düzleştirin. Kakaolu kek karışımını krema sıkma torbasına koy torbanın ağzını kestikten sonra bunu beyaz kekin üzerine sıra sıra sıkarak üzerini kaplayın.

Adım 7: Bir kaşık veya çatalın arka kısmı ile hiç kaldırmadan tepsinin dibinden başlayarak hem enine hemde boyuna sağdan sola çizgiler çizin. Önceden ısıttığınız 150 derecelik fırında 25 dakika pişirin ve fırından çıkarıp tel ızgara üzerinde soğumaya bırakın.

Adım 8: Kek soğuyunca bir kaseye sıcak su koyup bunun içine bir kase daha oturtun ve kakaolu fındık kremasını kaseye koyup karıştırarak daha kolay sürülebilir kıvama gelmesini sağlayın. Soğuyan kekin üzerine yağlı kağıt koyup ters çevirin altındaki yağlı kağıdı çıkarın ve kakaolu fındık kremasını ince bir tabaka halinde sürün.

Adım 9: Yağlı kağıt yardımı ile sıkı sıkı sararak rulo yapın ve kenarlarını büzdükten sonra en az 2 saat buzdolabında dinlendirin. Buzdolabından çıkarıp iki ucundan düzleştirmek için ince bir tabaka kesin ve birer parmak genişliğinde dilimleyerek servis edin.