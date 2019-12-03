MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Yine ortaya çıktılar! Yılbaşı öncesi insanları zehirleyeceklerdi
ABONE OL
03.12.2019 - 20:38 | | DHA

Yine ortaya çıktılar! Yılbaşı öncesi insanları zehirleyeceklerdi

Kahramanmaraş polisi, yılbaşı öncesi sahte içki üreticilerine karşı etkin mücadele başlattı. Bu kapsamda gerçekleştirilen ilk operasyonda 33 şişe sahte içki ele geçiren polis, 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Yine ortaya çıktılar! Yılbaşı öncesi insanları zehirleyeceklerdi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada şehre sahte içki getirileceği bilgisine ulaştı. Çalışma sonunda plakası tespit edilen otomobil, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda yapılan operasyonda durduruldu. Araçta arama yapan polis, 33 şişe sahte içki ele geçirdi. Ekipler, araçta bulunan K.Y. ve A.T.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uludağ’da kaybolan dağcıların son görüntüleri ortaya çıktı!

Uludağ’da kaybolan dağcıların son görüntüleri ortaya çıktı!

Kocaeli'nde hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

Kocaeli'nde hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

Burdur'da feci kaza! Yaralılar var

Burdur'da feci kaza! Yaralılar var

Genç avukatın otomobili sulama kanalında bulundu!

Genç avukatın otomobili sulama kanalında bulundu!

Sıradaki Haber