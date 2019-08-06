YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarında üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, YKS ek yerleştirmelerin ne zaman ve nasıl yapılacağını merak ediyor. ÖSYM yayımladığı YKS yerleştirme kılavuzunda ek yerleştirme detaylarına yer verdi.

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek yerleştirme tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. ÖSYM, YKS ek yerleştirme tercihleri için tarih belirlediğinde haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAKTIR?



Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.



Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır. Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.