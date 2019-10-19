19.10.2019 - 19:27 |
YÖKDİL sınav giriş yerleri belli oldu mu? YÖKDİL sınavı ne zaman?
13-23 Eylül 2019 Tarihleri arasında alınan YÖKDİL başvuru işlemlerinden sonra, YÖKDİL sınavına başvuruda bulunan adaylar, YKÖDİL sınav giriş yerlerini merak etmeye başladı. ÖSYM, YÖKDİL sınav giriş belgelerini yayımladı mı? YÖKDİL sınavı ne zaman uygulanacak?
YÖKDİL başvuruları sona erdikten sonra YÖKDİL adayları, arayışa koyuldu. YÖKDİL sınavına gün sayan adaylar, sınav giriş yerleri için meraklanıyor. Peki YÖKDİL sınav giriş yerleri belli oldu mu?
YÖKDİL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
YÖKDİL sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. YÖKDİL sınav giriş belgeleri yayımlandığında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
YÖKDİL sınavı 9 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak.