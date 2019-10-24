YÖKDİL sınava giriş belgeleri açıklandı! ÖSYM giriş

03 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. daylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ



