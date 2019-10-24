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24.10.2019 - 15:10 |

YÖKDİL sınava giriş belgeleri açıklandı! ÖSYM giriş

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sınav giriş yerleri belli oldu. ÖSYM tarafından uygulanacak olan YÖKDİL sınavının sınav giriş beleleri yayımlandı. Peki YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

YÖKDİL sınava giriş belgeleri açıklandı! ÖSYM giriş

03 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. daylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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