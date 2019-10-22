YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

13-23 Eylül 2019 tarihleri arasında alınan YÖKDİL başvuruları sonrasında başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, 2 Ekim'de YÖKDİL geç başvuru işleminde bulundu. Peki YÖKDİL sınavı ne zaman gerçekleştirilecek? YÖKDİL sınavı hangi gün? YÖKDİL sınav giriş yerleri belli oldu mu?

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGELEİ YAYIMLANDI MI?

YÖKDiL sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından YÖKDİL dınav giriş yerleri belirlendiğinde haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL sınavı 3 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak.