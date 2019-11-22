22.11.2019 - 11:25 |
YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav sonuç tarihi
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 3 Kasım 2019 tarihinde uygulandı. YÖKDİL sınavına katılım sağlayan adaylar, YÖKDİL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM, YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.
13-23 Eylül 2019 tarihleri arasında alınan YÖKDİL başvuruları sonrasında 3 Kasım günü YÖKDİL sınavı gerçekleşti. YÖKDİL adayları, YÖKDİL sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte YÖKDİL sınav sonuç tarihi haberimizde...
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, YÖKDİL sınav sonuçları 28 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak.