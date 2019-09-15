Yol kenarında ölüme davetiye

İstanbul’da trafiğin en yoğun olduğu, hız limitinin 100 kilometreyi geçtiği karayollarında personel taşıyan servisler, yol kenarlarında yolcu indirerek ölüme davetiye çıkarıyor. Tehlikeli manzaraların yaşandığı yol kenarında inmek isteyen yolcuları, emniyet şeridi ve bariyerlerin dibinde indiren servis sürücüleri, trafik akışına aldırış etmeden karayollarında duruyor. Trafik ekiplerinin kestiği 108 TL para cezası bile bu manzaraya engel olamıyor.



Hiç umursamıyorlar



Karayolları Trafik Kanunu’na göre zorunlu haller dışında otoyollarda durmak ya da park etmek yasak. Ancak özellikle personel taşıyan servis sürücüleri bu kurala hiç aldırış etmiyor. Sabah işe geliş ve iş çıkış saatlerinde personel taşıyan servis sürücüleri, otoyol kenarlarında durarak hem kurallara uymuyor hem de yolcuların hayatını tehlikeye atıyor. Yolcular da emniyet şeridinde duran servislerden inerek bariyerlerden atlıyor, otoban kenarında yürüyerek canlarını hiçe sayıyor.



Servis sürücülerinin ortalama hızı 100 kilometrenin üzerine çıkan otoyollarda durarak yolcu indirmeleri sadece onları değil, trafikteki diğer araçları da büyük tehlike altında bırakıyor.









108 lira para cezası



Bu kapsamda İstanbul’da trafiğin yoğun olduğu TEM şehir içi güzergahında durak harici yolcu indirme ve bindirme kural ihlali denetimlerinden biri de TEM Kuzey ve Güney Çakmak köprü altı ile TEM Kuzey Otağtepe köprü altında yapılıyor. Bölgede her iki noktada sabah işe giderken ve akşam iş çıkışı trafiğinde motorize ekipler görev alıyor.

Yolcu indirme ve bindirme işlemi tespit edildiği zaman 108 TL para cezası uygulanıyor. Ayrıca yolcu indirme-bindirme işlemi gerçekleşmemişse bile duraklayan ve park eden sürücülere de yine 108 TL cezai işlem uygulanıyor, ancak cezalar caydırıcı olmuyor.



Seyir halinde de ceza kesilebilir



İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, konuyla ilgili şunları söyledi: “Her ekip kendi bölgesindeki bu gibi durumlara bakıyor. Görüldüğünde mutlaka işlem yapılıyor. Yolun durumundan dolayı hızlı akan bir trafikte en sağda durursanız ve yol kenarında yolcu indirirseniz bu büyük tehlike arz eder. Motorize ekipler, EDS’ler ve diğer ekipler gerekli işlemleri yaparak ceza kesiyor. Seyir halinde görüldüğü zaman da gerekli cezai işlem uygulanıyor.”









‘Ölüme kadar varan bir durum’



İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk ise, yaşanan durumun yolcu-şoför arasında karşılıklı olarak gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi:



“Bu tarz olaylar genellikle taşınan personel tarafından da talep edilebiliyor. Normalde personel 15 dakikada E-5’ten çıkarak ara caddeye girecekse, o vakti arabada geçirmemek için servis şoförü ile anlaşıyor. Şoför de bariyerlerin dibinde yolcuyu indiriyor. Bu çok tehlikeli bir hareket. Ölüme kadar varan bir durum. Ama tabii bu, yolcu ile servis şoförü arasında karşılıklı yapılıyor. Servis şoförü indirmediği zaman da sürtüşmeler başlıyor.”



Fotoğraf: Ünal Çam