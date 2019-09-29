Yollara düşecek!

2017’de başlayan, Türkiye’de 7 milyon kadına ve 4 milyon erkeğe ulaşan ‘Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen’ projesinin devamı niteliğinde gerçekleşecek ‘Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü’ ekibi, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Adana, Gaziantep, Erzurum ve Trabzon’da bilgilendirme seminerleri düzenleyecek. Çalışmanın ilk durağı, yarın saat 14.00’te Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans Salonu olacak. Kumbasar’ın moderatörlüğündeki

panele, Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan ve yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Oktay Demirkesen konuşmacı olarak katılacak.