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29.09.2019 - 07:50 |

Yollara düşecek!

Nergis Kumbasar, Kontinans Derneği ve Canped’in iş birliğiyle, Türkiye’yi turlayarak, halkı idrar kaçırma sorunu hakkında bilgilendirecek.

Yollara düşecek!

2017’de başlayan, Türkiye’de 7 milyon kadına ve 4 milyon erkeğe ulaşan ‘Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen’ projesinin devamı niteliğinde gerçekleşecek ‘Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü’ ekibi, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Adana, Gaziantep, Erzurum ve Trabzon’da bilgilendirme seminerleri düzenleyecek. Çalışmanın ilk durağı, yarın saat 14.00’te Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans Salonu olacak. Kumbasar’ın moderatörlüğündeki
panele, Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan ve yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Oktay Demirkesen konuşmacı olarak katılacak.

Şehit polis Serkan Çağlayan'ın cenazesi toprağa verildiİzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın (34) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'da toprağa verildi.
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