YPG’liler DAEŞ’lileri kaçırmış!

Tel Abyad merkezinde YPG’li teröristlerin, içerisindeki DAEŞ’li teröristleri serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı. Varılan mutabakat kapsamında Türkiye’nin, kontrolünü sağlamaya hazır olduğu hapishanenin boş olduğu tespit edildi.

Türk komandolarının operasyon düzenlediği hapishane, Mehmetçik’in miğferine monte edilmiş aksiyon kameralarla anbean kayıt altına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, varılan mutabakat kapsamında Türkiye’nin kontrolü sağlamaya hazır olduğu hapishanenin boş olduğu tespit edildi. Tel Abyad merkezindeki hapishane, YPG’li teröristler tarafından tamamen boşaltılırken, yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekti. YPG’li teröristlerin terk ettiği hapishanede terör örgütü elebaşının posterleri ile terör örgütüne ait çeşitli dosyalar da görüntülere yansıdı.