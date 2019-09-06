MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYunus polisinin şehit olduğu kazada, tutuklu taksiciye tahliye
06.09.2019 - 11:23| DHA

Yunus polisinin şehit olduğu kazada, tutuklu taksiciye tahliye

Bursa'da, motosikletli yunus timinde görevli polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın (29) şehit olduğu trafik kazasının ardından tutuklanan taksici Sıtkı Dağ’ın (49), yargılanmasına devam edildi. Olay yerinde keşif yapılmasının ardından hazırlanan raporda ‘asli kusurlu’ bulunan taksi şoförü Dağ için mahkeme heyeti, 'tutuklulukta geçen süre' ile 'suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklamanın bir tedbir oluşu' tahliyesine karar verdi.

Yunus polisinin şehit olduğu kazada, tutuklu taksiciye tahliye

Kaza, geçtiğimiz yıl Ekim aydında merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi'nde meydana geldi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus timinde görevli polis memuru Sezer Berktaş yönetimindeki 16 A 4886 plakalı motosiklet, taksi durağından çıkmak için manevra yapan Sıtkı Dağ yönetimindeki 16 T 0360 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada, polis memurları Sezer Berktaş ve arkasında bulunan Hayrettin Yılmaz ile taksi şoförü Sıtkı Dağ yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 yıllık polis memuru Hayrettin Yılmaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Taksi şoförü Sıtkı Dağ ise tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taksi şoförü Sıtkı Dağ hakkında Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla, polis memuru Sezer Berktaş hakkında da 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davada tutuklu sanık Sıtkı Dağ ile avukatları Engin Kara, Ali Demir hazır bulundu. Taksi sürücüsü Sıtkı Dağ, savunma dilekçesini mahkemeye vererek, tahliyesini istedi. Sanığın avukatları Engin Kara ile Ali Demir, "Kazanın meydana gelmesinde müvekkilim tek başına kusurlu değildir. Müvekkilimiz delilleri karartma durumu söz konusu değildir. Tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, kazadan yaralı kurtulan polis memuru Sezer Berktaş’ı kati raporun alınması için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine, sanık Sıtkı Dağ’ın 'tutuklulukta geçen süre' ile 'suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklamanın bir tedbir oluşu' nedeniyle tahliyesine karar verdi.

Yunus polisinin şehit olduğu kazada, tutuklu taksiciye tahliye

 

 

 

Telefon satıcısına 'batarya' dayağı kameradaİstanbul’da bir şahıs, telefonunu tamir ederken bataryasını çaldığı iddiasıyla telefon bayisini iki arkadaşıyla beraber bastı. Saldırgan şahıslar tarafından darp edilen esnaf yüzünden ve elinden yaralandı. Dükkandaki darp anları güvenlik kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Peş peşe operasyonlar! 5 kişi gözaltında...

Peş peşe operasyonlar! 5 kişi gözaltında...

Tokat'ta nesli tükenmekte olan balaban kuşu, yaralı bulundu

Tokat'ta nesli tükenmekte olan balaban kuşu, yaralı bulundu

Son dakika... Akdeniz'de korkutan deprem!

Son dakika... Akdeniz'de korkutan deprem!

Oğlunu arayan kadın, akıma kapılarak öldü

Oğlunu arayan kadın, akıma kapılarak öldü

Sıradaki Haber