Yusuf Yusuf filmi konusu ve başrol oyuncuları

Yusuf Yusuf filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2014 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Ersoy Güler oturuyor. Başrollerinde Ali Sunal, Eylül Öztürk, Sinan Bengier, Burak Satıbol ve Oya Başar'ın yer aldığı film 10 hafta boyunca vizyonda kalırken toplamda 9.137.047,00 TL hasılat elde etti.

YUSUF YUSUF FİLMİ KONUSU

Süreç Film'in yapımcılığında hayata geçen film çocukluğundan bu yana otomobil tutkusu olan ve bir araba yarışçısı olmanın hayalleriyle yaşayan Yusuf'un hikayesini ele alıyor. Ancak şans Yusuf'a gülmez, gerçek hayat, hayalleri konusunda pek de cömert davranmaz. Şimdilerde Ankara'da dolmuş şoförlüğü yapan Yusuf artık tam bir modifiye tutkunudur. Bir gün yine dolmuş sürdüğü esnada papaz olan bir yolcuyu arabasına alır. Ancak bu papaz görünümlü adam, o gün Ankara'ya gelen Papa'ya suikast düzenlemek isteyen Yusuf adında bir militandır. Artık iki Yusuf bir dolmuşun içindedir ve biri can almaya çalışırken diğeri can kurtarmak için çabalayacaktır.

YUSUF YUSUF FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Ersoy Güler'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerini Ali Sunal, Burak Satıbol ve Oya Başar paylaşıyor.