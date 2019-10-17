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17.10.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN İstanbul

‘Yüzleştirme’de eşinin sevgilisi öldürdü

İstanbul’da Uğur Günser, 3 aylık hamile eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği iş arkadaşı Orkun Atlay’ı yüzleştirdi. Uğur Günser, içki masasında 6 saatlik sohbetin ardından Orkun Atlay tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

‘Yüzleştirme’de eşinin sevgilisi öldürdü

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı soruşturmaya göre, Marmaray Bölge Müdürlüğü’nde şoför olarak çalışan Uğur Günser (45), geçen pazar günü eşi Serpil Ç. Günser’le (36) beraber iş arkadaşı elektronik teknikeri Orkun Atlay’ın Kadıköy Erenköy Mahallesi’ndeki evine gitti. Saat 16.00 sıralarında eve giren çiftten Uğur Günser, saat 22.00 sıralarında ihbarla gidilen adreste çok sayıda bıçak darbesiyle öldürülmüş halde bulundu.

3 aylık hamile

Polis, apartman kapısında bıçakla bekleyen, başından ve elinden yaralanan Orkun Atlay ile cesedin başında bekleyen Serpil Ç. Günser’i gözaltına aldı. Üç aylık hamile Serpil Ç. Günser ifadesinde, “Eşimle birlikte çalıştığım aynı işyerinden arkadaşım Orkun ile ilişkimiz vardı. Eşim Uğur ilişkiyi öğrendi ve beni yüzleştirmek için Orkun’un evine götürdü. Alkol aldığımız masada sorulan sorulara dayanamayan Orkun, Uğur’u masanın üzerindeki bıçakla defalarca bıçakladı. Kafasına bira şişesi vurarak durdurmaya çalıştım ama durduramadım” dedi. Orkun Atlay ise “Uğur ilişkimizi öğrenince Serpil ile birlikte evime geldi. İkisi beni darp etmeye başlayınca dayanamadım ve masadaki bıçakla Uğur’u bıçakladım” şeklinde ifade verdi. Polisin, “Yüzleştirmede cinayet öncesi içki masası başında altı saat ne konuştunuz?” şeklindeki sorusuna ise cevap vermedikleri öğrenildi.

‘Yüzleştirme’de eşinin sevgilisi öldürdü



İkisini de dövmüş

Öldürülen Uğur Günser’in, cinayetten bir süre önce eşinin telefonundaki mesajlardan öğrendiği gizli ilişki sonrasında geçen hafta eşini dövüp Atlay’ı da tokatladığını tespit eden polis, bir tuzak cinayeti üzerinden soruşturmayı devam ettirdiği öğrenildi. Cinayet zanlısı Orkun Atlay tutuklanırken, Serpil Ç. Günser ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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