‘Yüzleştirme’de eşinin sevgilisi öldürdü

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı soruşturmaya göre, Marmaray Bölge Müdürlüğü’nde şoför olarak çalışan Uğur Günser (45), geçen pazar günü eşi Serpil Ç. Günser’le (36) beraber iş arkadaşı elektronik teknikeri Orkun Atlay’ın Kadıköy Erenköy Mahallesi’ndeki evine gitti. Saat 16.00 sıralarında eve giren çiftten Uğur Günser, saat 22.00 sıralarında ihbarla gidilen adreste çok sayıda bıçak darbesiyle öldürülmüş halde bulundu.



3 aylık hamile



Polis, apartman kapısında bıçakla bekleyen, başından ve elinden yaralanan Orkun Atlay ile cesedin başında bekleyen Serpil Ç. Günser’i gözaltına aldı. Üç aylık hamile Serpil Ç. Günser ifadesinde, “Eşimle birlikte çalıştığım aynı işyerinden arkadaşım Orkun ile ilişkimiz vardı. Eşim Uğur ilişkiyi öğrendi ve beni yüzleştirmek için Orkun’un evine götürdü. Alkol aldığımız masada sorulan sorulara dayanamayan Orkun, Uğur’u masanın üzerindeki bıçakla defalarca bıçakladı. Kafasına bira şişesi vurarak durdurmaya çalıştım ama durduramadım” dedi. Orkun Atlay ise “Uğur ilişkimizi öğrenince Serpil ile birlikte evime geldi. İkisi beni darp etmeye başlayınca dayanamadım ve masadaki bıçakla Uğur’u bıçakladım” şeklinde ifade verdi. Polisin, “Yüzleştirmede cinayet öncesi içki masası başında altı saat ne konuştunuz?” şeklindeki sorusuna ise cevap vermedikleri öğrenildi.









İkisini de dövmüş



Öldürülen Uğur Günser’in, cinayetten bir süre önce eşinin telefonundaki mesajlardan öğrendiği gizli ilişki sonrasında geçen hafta eşini dövüp Atlay’ı da tokatladığını tespit eden polis, bir tuzak cinayeti üzerinden soruşturmayı devam ettirdiği öğrenildi. Cinayet zanlısı Orkun Atlay tutuklanırken, Serpil Ç. Günser ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.