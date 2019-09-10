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10.09.2019 - 00:34

Zalim İstanbul 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şeniz bu kez...

Kanal D'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Zalim İstanbul, 2. sezonuyla bu akşam ekranlara geri döndü. Sevilen dizinin 10. yeni bölümünde Şeniz'in planları büyük heyecana sahne oldu. İşte gözlerin çevrildiği Zalim İstanbul 11. yeni bölüm fragmanı...

Zalim İstanbul 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şeniz bu kez...

Zalim İstanbul 2. sezon ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Peki oldukça heyecanlı bir bölümünün geride kaldığı Zalim İstanbul'da bu akşam neler oldu? İşte hem bu sorunun yanıtı hem de Zalim İstanbul 11. yeni bölüm fragmanı...

ZALİM İSTANBUL 10. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Herkes uzaklara kaçan Cemre ve Nedim'in peşindedir. Agah, Nedim için Seher ise Cemre için endişelenirken sadece kendi için endişelenen biri vardır, Şeniz! Yaptıklarının ortaya çıkacağından korkan Şeniz, Cemre ve Nedim'i yakalaması için adam tutar. Amacı onları Agah'tan önce yakalamaktır. Nedim'i korumaya çalışan Cemre ise yakalanma ihtimalinden dolayı tedirgindir.

Şeniz'in planları başarılı olacak mı?
 
ZALİM İSTANBUL 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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