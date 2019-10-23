Zalim İstanbul 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Agah'ın planı ne?

Kanal D'nin ve ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul'un 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul yeni bölümde Agah ev haklına Nedim'i Londra'ya gönderdiğini söylüyor. Ev halkı ise şaşırıp kalıyor.

Her şeyin sona erdiğini düşünen Cenk ise kaçış planı yapıyor. Tam yola çıkarken annesi Şeniz karşısına çıkıyor. Öte yandan Agah ise büyük bir plan içerisinde ve yolu Cemre'yle kesişiyor. Agha'ı karşısında bulan Cemre ne yapacağını bilemiyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Agah, Ceren'in yeğeni Nedim'e yaptığı eziyetleri izledikten sonra köşkte sert kurallar alıyor. İlk olarak Cern ve Neriman'ı köşkten kovuyor. Şeniz'e ve oğlu Cenk'e karşı temkinli yaklaşmaya başlıyor. Şeniz'den, Nedim'in üzerindeki vasi hakkını elinden alarak kararlılığını ortaya koyuyor. Nedim'i yeni doktorlar ışığında tekrar tedavisine başlatıyor. Yaşananlarda parmağı olmadığını düşündüğü Cemre ve Cenk'i tekrar köşke alıyor. Tüm bu yaşananlardan etkilenen Ceren yeni planlarla köşke dönmenin hesaplarını yapıyor; fakat, ne onun, ne de Şeniz'in beklemediği bir olay yaşanıyor.

Cemre ise, tekrar köşke dönmenin ve Nedim'e yakın olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu mutluluk Nedim'in kendisine takındığı soğuk tavır karşısında buruk bir duyguya dönüşüyor. Yavaş yavaş iyileşme belirtileri gösteren Nedim'i yaşlı gözlerle uzaktan izlemekle kalıyor. Cenk ise, iki farklı duyguyu birden yaşıyor. Nedim'in iyileşmesine sevinirken, Agah'ın kuzeni Nedim'i işlerin başına geçirme düşünceleri karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor.

Tüm bunların ışığında Nedim, Cemre'nin duygusal desteğini geri çevirip kendi başına ayaklanmanın izlerini gösteriyor. Cemre-Cenk evliliğinin verdiği hırsla iyileşme sürecini hızlandırıyor...