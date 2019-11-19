Zalim İstanbul 20. bölüm fragmanı! Nedim ve Cemre yüzleşiyor!
Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Zalim İstanbul 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul dizisi dün akşam ekrana gelen son bölüm ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekrana gelecek olan yeni bölümde beklenen Nedim ve Cemre yüzleşmesi gerçekleşiyor. Cenk, Cemre'nin kalbinden geçenleri ortaya çıkarmasına yol açıyor. İşte Zalim İstanbul 20. yeni bölüm fragmanı...
Zalim İstanbul 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranında yayınlanmaya başlayan Zalim İstanbul dizisinde Nedim, konakta iyiden iyiye söz sahibi olmaya başlamıştır. Agah Karaçay kızı Damla'nın ortadan kaybolmasına oldukça sinirlenir. Cenk ve bütün korumalara kızını bulmaları için talimat verir. Ama herkesin Damla'yı aradığı yer her zaman gittiği mekanlar olduğu için bir anlam ifade etmemektedir. Damla itiraf edemese de huzur bulduğu Civan'ın yanındadır.
Ceren, kocası Nedim'in iyileşmesi nedeniyle artık daha temkinli hamlelerde bulunur. Elindeki tek kozu ise hamile olmasıdır. Cemre yaşanan onca olaydan sonra Nedim'e karşı hislerini bir türlü dile getiremezken Cenk bu konuda Cemre'ye yardımcı olacaktır. Yayınlanan Zalim İstanbul 20. yeni bölüm fragmanında Nedim ve Cemre arasında beklenen yüzleşme duygusal anların yaşanmasına neden olacak.
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