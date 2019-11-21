Zalim İstanbul 20. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı... 'Savaşsa savaş'

Zalim İstanbul 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul yeni bölümde Nedim herkesi şaşırtan hamleler yapıyor. Ceren'i köşke getiren Nedim, Agah'tan tepki alırken genç adamın amcasına söylediği söz soğuk düş etkisi yaratıyor. Acımasız bir insana dönüşen Nedim şirketi de geri almak isteyince işler iyice karışır. Kuzeninin bu durumuna kayıtsız kalamayan Cenk ise 'Savaşsa savaş' diyerek resti çekiyor.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nedim, yavaş yavaş intikam planını uygulamaya başlıyor. Ceren'in kaldığı eve giderek ilk hamlesini yapıyor. Ceren, Nedim'deki değişim yüzünden büyük korku ve şaşkınlık yaşıyor. Anlam veremediği yakınlığı yüzünden tedirgin oluyor. Cemre, Nedim'in kendisinden uzak hallerinden dolayı büyük merak içindedir. Bir şeyler planladığı hissetse de, adını koyamıyor. Özellikle Şeniz ve Cenk, diken üstünde bir hayatın içine düşüyorlar. Hal böyleyken Nedim herkesi çok şaşırtan bir durum yaratıyor. Amcası Agah'ı bile karşısına alacağı bu hamle köşkte deprem etkisi yaratıyor.

Damla, annesi Şeniz ve babası Agah'ın ayrılma kararı karşısında kendince bir karar alıyor. Evi terk ederek telefonlarını kapatıyor. Şeniz ve Agah, Damla'yı bulmak için köşkte seferberlik ilan ediyorlar. Damla, yerini bir tek Civan'a söylüyor. Civan, Damla'nın yanına giderek ona kendince destek olurken, Cenk'in öfkesini üstünde topluyor. Cemre'nin, kendisini korkutan mesajı ile Damla'nın yerini bildirmek zorunda kalıyor. Damla eve döndükten sonra Cenk ve Cİvan karşı karşıya kalıyor. Seher, oğlu Civan ile Cenk arasındaki öfke dolu anlara şahit oluyor; fakat, nedenini anlamıyor...

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

