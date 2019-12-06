Zalim İstanbul 22. bölüm 2. fragmanı... Ceren çocuğunu mu düşürüyor?

Zalim İstanbul 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul yeni bölümde Ceren aniden rahatsızlanıyor. Kötüleşen Ceren hemen hastaneye kaldırılırken düşük riskiyle karşı karşıya... Tüm aile bireyleri hastanede güzel haber beklerken Nedim'in ise gözünü intikam bürümüş durumda... Nedim hem Şeniz'i hem de Cenk'i yavaş yavaş yok etmenin planını yapıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nedim ve Ceren’i karşılarında gören Cenk ve Cemre şok olur. Dördü aynı mekânda sessizlik anlarında bile patlamaya hazır bomba gibidir. Nedim ve Cemre için dayanılması güç bir eziyete dönen bu tatil, Cenk’in bardağındaki son damla olur. Ceren için eğlenceli başlayan balayı ise, en büyük kabusu ile son bulur.

Agah durumdan haberdar olduğunda ise, Şeniz’e patlar. Şeniz, Agah’ın yönünü Seher’e çevirecek kılıfı hazırlamıştır. Seher’i ince ince işleyen Şeniz, Agah’ın Seher’e kızının gerçek yüzünü göstermesini sağlar. Şeniz planının kusursuz işlediğinden emin ilerlerken, hiç beklemediği anda kendi bombası ellerinde patlayacaktır.