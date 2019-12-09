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09.12.2019 - 08:21 |

Zalim İstanbul 22. bölüm fragmanlarında Ceren bebeğini mi düşürüyor?

Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Zalim İstanbul 22. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelecek olan Zalim İstanbul 22. yeni bölümde Cenk ve Cemre'ni Alaçatı tatiline Nedim ve Ceren'de dahil olur. Şeniz yaşananları çoktan planlamıştır. Cenk'in yanına gönderdiği Nedim ve Ceren'in arkasındaki büyük oyun daha sonra ortaya çıkacaktır. Peki Zalim İstanbul 22. yeni bölümde Ceren bebeğini düşürecek mi?

Zalim İstanbul 22. bölüm fragmanlarında Ceren bebeğini mi düşürüyor?

Ekranların sevilen dizileri arasında yer alan Zalim İstanbul 22. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul dizisinde Cenk ve Cemre balayı tatili için Alaçatı'ya gider. Yaşananlardan bir haber olan Cenk, karşısında Nedim ve Ceren'i görünce bir anda neye uğradığını şaşıracaktır. Yaşananların her zaman bir açıklaması olduğu gibi bu kez de tüm soruların yanıtları Şeniz Karaçay'da saklıdır. Ceren'in bebeğini düşürmesi için kurduğu planı tıkır tıkır işleme koyan Şeniz, amacına ulaşmak için oğluna bir iki gün Nedim ve Ceren'e sabretmesini söyler.

Ceren'in fenalaşmasının ardından tüm aile fertleri bir anda soluğu hastanede alır. Ceren bebeğini düşürmemek için çok fazla dua etse de Şeniz'in hain planı gerçek olacak mıdır? Zalim İstanbul 22. yeni bölüm fragmanları ile bu akşam Kanal D'de...

 ZALİM İSTANBUL 22. BÖLÜM FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL 22. BÖLÜM 2. FRAGMANI

 

 

Diyarbakır'da terör örgütünün cephaneliği ele geçirildiDiyarbakır'da güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışmayla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde çok sayıda adrese, havadan da drone destekli şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda boş arazinin altında inşa edilen sığınakta 100 kilo plastik patlayıcı ile aralarında roketatar, roket, uzun namlulu tüfek, el bombası da bulunan yüklü miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.
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Zalim İstanbul 22. bölüm fragmanlarında Ceren bebeğini mi düşürüyor?

Zalim İstanbul 22. bölüm fragmanlarında Ceren bebeğini mi düşürüyor?

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