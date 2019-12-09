Zalim İstanbul 22. bölüm fragmanlarında Ceren bebeğini mi düşürüyor?

Ekranların sevilen dizileri arasında yer alan Zalim İstanbul 22. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul dizisinde Cenk ve Cemre balayı tatili için Alaçatı'ya gider. Yaşananlardan bir haber olan Cenk, karşısında Nedim ve Ceren'i görünce bir anda neye uğradığını şaşıracaktır. Yaşananların her zaman bir açıklaması olduğu gibi bu kez de tüm soruların yanıtları Şeniz Karaçay'da saklıdır. Ceren'in bebeğini düşürmesi için kurduğu planı tıkır tıkır işleme koyan Şeniz, amacına ulaşmak için oğluna bir iki gün Nedim ve Ceren'e sabretmesini söyler.

Ceren'in fenalaşmasının ardından tüm aile fertleri bir anda soluğu hastanede alır. Ceren bebeğini düşürmemek için çok fazla dua etse de Şeniz'in hain planı gerçek olacak mıdır? Zalim İstanbul 22. yeni bölüm fragmanları ile bu akşam Kanal D'de...

ZALİM İSTANBUL 22. BÖLÜM FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL 22. BÖLÜM 2. FRAGMANI