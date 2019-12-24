Zalim İstanbul 24. son bölüm kesintisiz izle! Zalim İstanbul 25. yeni bölüm fragmanı

Ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul 24. bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Zalim İstanbul'da bu hafta Nedim kayıtları izlemiş ve alt üst olmuştur. Nedim'in kayıtları izlediğini öğrenen Ceren, Nedim'i elinde tutabilmek için elinden gelen her şeyi yapmaya razıdır. Bebeğini kaybettikten sonra konakta kalabilmek için son şansı olan Nedim'i kaybetmek istemeyen Ceren amacına ulaşabilmek için Şeniz ile ortak plan yapmaya karar verir. Her zaman olduğu gibi Ceren'in bu süreçte en büyük destekçisi babaannesi olacaktır

Zalim İstanbul ekrana gelen son bölüm ardından yayınlanan 25. yeni bölüm fragmanında ise Nedim'i yıllar önce pencereden aşağıya atan isim ortaya çıkacaktır. Nedim, Şeniz ve Cenk ile bu kez amcası Agah 'oın karşısında hesaplaşacaktır. Agah duydukları karşısında büyük şok yaşayacaktır. İşte Zalim İstanbul 24. son bölüm ve yayınlanan 25. yeni bölüm fragmanı...

ZALİM İSTANBUL 24. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

ZALİM İSTANBUL 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI