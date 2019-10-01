Zalim İstanbul son bölümün ardından 14. bölüm fragmanı yayınlandı!

Kanal D'nin heyecanla takip edilen dizisi Zalim İstanbul 13. bölümü ile dün akşam izleyici karşısına çıktı. Sürpriz gelişmelerin yaşandığı dizinin 14. bölüm fragmanı da izleyici ile buluştu.

Zalim İstanbul yeni bölümü ile 7 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanacak.

ZALİM İSTANBUL 14. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zalim İstanbul 14. Bölüm Fragmanı yayında! Cenk ve Cemre evleniyor!

Cemre, Cenk'in teklifini kabul ediyor ve Karaçay Köşkü yeniden karışıyor! Cemre, Cenk'in yaptığı plana uyacağını söylüyor ve sürpriz bir şekilde evleniyorlar. Bu evlilik Şeniz'in düzenlediği partide ortaya çıkınca herkes şok yaşıyor! Başta Şeniz ve Ceren olmak üzere bu evlilik pek çok kişiyi sıkıntıya sokuyor!

ZALİM İSTANBUL 14. BÖLÜM FRAGMANI