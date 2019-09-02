Zalim İstanbul yeni sezon ne zaman başlayacak? Zalim İstanbul yeni bölüm tarihi ve fragmanı!

ZALİM İSTANBUL NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Kanal D'nin yeni sezonu heyecanla beklenen dizisi Zalim İstanbul, sevenleriyle buluşuyor!

Başrollerinde Fikret Kuşkan (Agah), Deniz Uğur (Seher), Mine Tugay (Şeniz), Ozan Dolunay (Cenk), Simay Barlas (Damla), Berker Güven (Nedim), Bahar Şahin (Ceren), Sera Kutlubey (Cemre), İdris Nebi Taşkan (Civan), Ayşen Sezerel (Neriman), Gamze Demirbilek'in (Nurten) olduğu Zalim İstanbul 9 Eylül Pazartesi Kanal D'de başlıyor!



ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Zalim İstanbul'un sezon finalinde Ceren, Nedim'in sakat halinden korktuğu için gece kollarını bağlar. Bu kendisi için aldığı bir önlemdir; fakat, Cemre'nin karar vermesine neden olur. Nedim'in düğün gecesi Cemre onunla konuşmak için odaya girer. Çok üzgündür. Bu sırada Nedim'in kollarındaki ip izlerini görür. Ceren'in yaptığını onaylayan Nedim'in gözlerine bakar ve cesurca bir karar alır. Bu kararını ona da söyler. Nedim'den olur tepkisi geldiğinde harekete geçer. Nedim'i köşkten kaçırır. Gemiye binen Cemre ve Nedim mutluluğa doğru yol alırlar...

Nedim'i kaybettiğini düşünen Agah ne yapacak?



ZALİM İSTANBUL 2. SEZON FRAGMANI!