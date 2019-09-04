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04.09.2019 - 15:39

Zalim İstanbul'un Damla Karaçay'ı Simay Barlas kimdir?

Zalim İstanbul dizisinde Karaçay ailesinin küçük kızı Damla olarak rol alan Simay Barlas dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Simay Barlas kimdir, kaç yaşındadır? Simay Barlas'ı daha önce hangi dizilerde gördük?

Zalim İstanbul'un Damla Karaçay'ı Simay Barlas kimdir?

Karaçay ailesinin sosyal medya fenomeni. Hayatın gerçeklerini umursamayan, kendini sanal gerçekliğe kaptırmış bir genç kız Damla. Annesine hayran, annesinin küçük ve daha modern bir kopyası gibi takılan Damla, evin küçük kızı olarak babasının kıymetlisi. Damla çocukluk ve ergenlik dönemini “ucube’’ dediği kuzeninden kaçarak, Nedimin varlığı yüzünden arkadaşlarını bile eve getirmekten utanarak geçirmiştir. Yaşı büyüdükçe bu utanma duygusu yerini acımaya bıraksa da, Damla çoğu zaman Nedim’le göz teması bile kurmaz. Son derece materyalist, tuttuğunu koparan, dişli bir kız olan Damla, alabildiğine yüzeysel ve plastik bir dünyanın ikonası.

SİMAY BARLAS KİMDİR?

1998 Doğumlu olan Simay Barlas şu sıralar Zalim İstanbul dizisinde Damla Karaçay rolü ile karşımıza çıkıyor.

İlk olarak Paramparça dizisinde Öykü karakterini canlandıran Simay Barlas, Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Gözde karakterine hayat vermiştir.

Adı Efsane dizisinde Naz'ı canlandıran güzel oyuncu Dijital Esaret isimli sinema filminde de rol almıştır.

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