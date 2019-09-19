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19.09.2019 - 11:28 | | AA

Zanlıdan 'Hayatımı polis memuruna borçluyum' itirafı

Samsun'da eski eşi ve çocuklarını rehin aldığı sırada polis tarafından etkisiz hale getirilen zanlı, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Zanlıdan 'Hayatımı polis memuruna borçluyum' itirafı

İlkadım ilçesinde, eski eşi ve çocuklarını rehin alan ve polisin etkisiz hale getirdiği Ş.Ö'nün, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Ş.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Koltuk değneği ile adliyeye gelen şüphelinin, sol kolunun sargılı olduğu görüldü.

Bir gazetecinin, "Pişman mısın?" sorusu üzerine Ş,Ö, "Psikolojim tamamen bozulduğu için kendimi vurmaya kalktım, polis memuru da kendimi vurmamam için beni ayağımdan vurdu. Polis kurtardı beni, kendimi vuracaktım, hayatımı polis memuruna borçluyum." diye konuştu.

İlkadım ilçesinde 9 gün önce eski eşi ile 2 çocuğunu rehin alan Ş.Ö, kapıyı kırarak içeri giren ekiplere teslim olmayınca polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilmiş, yaralanan Ş.Ö, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Ş.Ö'nün yaklaşık 2 yıl önce de boşanma aşamasında bulunduğu sırada eşini bıçakla yaraladığı, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği öğrenilmişti.

 

Kuzey Marmara otoyolunda can pazarı kameradaKuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır Bağlantı yolunda meydana gelen kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde adeta can pazarı yaşanırken, kazada bir kişi ölmüş iki kişi yaralanmıştı.
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