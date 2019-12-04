Zemheri nedir? Zemheri ayı başladı mı?

Zemheri ayı ile ilgili araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Havaların soğumaya başlaması hatta bazı bölgelerde kar yağışının etkili olmasının ardından vatandaşlar Zemheri ayı başladı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Halk arasında Kış ayının en şiddetli dönemlerine verilen ad olan Zemheri arapça kökenli bir kelime olarak biliniyor.

ZEMHERİ NEDİR? ZEMHERİ AYI BAŞLADI MI?

Zehmeri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur.

Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, zemheri ayı olarak ifade ediliyor. Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor.

Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı.