Zencefilli Kurabiye tarifi - Zencefilli Kurabiye nasıl yapılır? Gerekli malzemeler...

Zencefilli Kurabiye tarifini sizler için hazırladık. Gelinim Mutfakta final bölümünde yapılan Zencefilli Kurabiyenin malzemeleri ve tarifi merak konusu oldu. İşte kurabiyenin yapılışı ve püf noktaları. Bu tarif için adam şeklinde kurabiye kalıbı gerekiyor.

ZENCEFİLLİ KURABİYE TARİFİ - MALZEMELERİ

140 gram tereyağı

Yarım su bardağı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

2, 5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu (elenmiş)

yarım çay bardağı pekmez

Yarım yemek kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 tatlı kaşığı toz karanfil

1 tatlı kaşığı toz muskat

Royal icing için:

2 yumurta beyazı

1 su bardağı elenmiş pudra şekeri

2 numara ve 4 numara metal krema ucu.

ZENCEFİLLİ KURABİYE NASIL YAPILIR?

Şeker ve tereyağı tamamen bulamaç gibi oluncaya kadar önce düşük sonra yüksek ayarda çırpın. Bulamaç kıvamına gelen tereyağının içine 1 adet yumurta sarısı ve yarım çay bardağı pekmezi ekleyerek çırpmaya devam edin. Karışım hazırlanınca spatula yardımıyla biraz toparlayın. Elediğiniz unu, kabartma tozu, tarçın ve zencefili katıp yoğurun. Hamur toplanıp kaptan ayrıldığında top haline getirin streçleyerek dondurucuda 15 dakika kadar bekletin. Sertleşen ve merdane ile açılacak kıvama gelen hamuru iki adet yağlı kağıt arasına alarak merdane yardımı ile açalım. Hamurun üzerine streç yada yağlı kağıt örtmeniz açmanızı kolaylaştıracaktır. Hamuru açın ve kalıplarla kesin. Hazırladığınız kurabiyeleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 12 dakika pişirin. Fırından aldığınız kurabiyeler soğuyuncaya kadar bekleyin ve servis tabağına alın.