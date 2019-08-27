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27.08.2019 - 17:50| DHA

Zihinsel engelli kadın, yoldan geçen kadını bıçakladı

Adıyaman'da, zihinsel engelli olduğu iddia edilen G.B. adlı kadın, yoldan geçen G.A. adlı kadını meyve bıçağı ile kolundan bıçaklayarak, yaraladı.

Zihinsel engelli kadın, yoldan geçen kadını bıçakladı

Olay, öğleden sonra Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, zihinsel engelli G.B., elindeki meyve bıçağı ile yoldan geçen G.A.'ya saldırıp, kolundan yaraladı.

İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri G.A.'yı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan G.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan G.B. ise polis tarafından yakalanarak, emniyete götürüldü.

Zihinsel engelli kadın, yoldan geçen kadını bıçakladı

Amca çocukları arasında silahlı kavgaİstanbul Sultanbeyli ilçesinde kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada yaralanan 4 kişiden ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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