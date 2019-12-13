Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu akşam 15 bin liralık ödülün sahibi Zuhal Topal'ın oyları ile belirlendi. Haftanın beş günü boyunca gelinlerin mutfaktaki marifetlerini ortaya serdiği hafta boyunca kaynanalar gelinler tarafından yapılan yemekleri tadıp puan veriyor. Gün sonunda verilen puanlar haftanın son gününde Zuhal Topal'ın oyları ile birleşiyor ve haftanın birincisi belirleniyor. Peki Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu hafta 15 bin liralık büyük ödülün sahibi kim oldu?

ŞAMPİYON BELLİ OLDU

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın birincisi Gamze oldu ve 15 bin liranın sahibi oldu.