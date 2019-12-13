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13.12.2019 - 18:43 |

Belli oldu! Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? 13 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada büyük 15 bin liranın sahibi kim oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın beş günü boyunca gelinlerin evine konuk olan kaynanalar gelinler tarafından yapılan yemekleri tadıp gün sonunda puan veriyor. Cuma akşamı ise Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın finalinde birinci olan isim yarışmanın sunucusu Zuhal Topal'ın oyları ile belirleniyor. Peki Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu haftanın birincisi kim oldu?

Belli oldu! Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? 13 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada büyük 15 bin liranın sahibi kim oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu akşam 15 bin liralık ödülün sahibi Zuhal Topal'ın oyları ile belirlendi. Haftanın beş günü boyunca gelinlerin mutfaktaki marifetlerini ortaya serdiği hafta boyunca kaynanalar gelinler tarafından yapılan yemekleri tadıp puan veriyor. Gün sonunda verilen puanlar haftanın son gününde Zuhal Topal'ın oyları ile birleşiyor ve haftanın birincisi belirleniyor. Peki Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu hafta 15 bin liralık büyük ödülün sahibi kim oldu?

ŞAMPİYON BELLİ OLDU

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın birincisi Gamze oldu ve 15 bin liranın sahibi oldu.

Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
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