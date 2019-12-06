Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? 6 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu akşam haftanın finalinda büyük ödülü kazanan isim belli olacak. Haftanın beş günü boyunca gelinlerin yaptıkları yemekleri gün sonunda puanlayan kaynanalar, yemeklerin lezzetleri ve gelinlerin misafirperverliklerine puan veriyor. Yarışmanın sunucusu Zuhal Topal'ın oyları ile Cuma akşamları haftanın finalinde 15 bin liralık büyük ikramiyenin sahibi belirleniyor.

Kaynanaların gün sonunda gelinlere verdiği puanlar zaman zaman tartışmaların yaşanmasına neden oluyor. Peki Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu haftanın birincisi kim oldu? Hangi Gelin 15 bin liralık büyük ikramiyeye uzandı?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YARIŞMASINDA KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın 5'si Meltem oldu

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın 4.sü ise Buse Hanım oldu

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın üçüncüsü olan isim Kumru oldu. Kaynanalardan 23 puan alan Kumru Hanım, Zuhal Topal'dan 6 puan aldı ve 29 puanla haftayı üçüncülükle tamamladı ve büyük ödüle veda etti.

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın birincisi olan isim Sultan Hanım oldu.