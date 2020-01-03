Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Haftanın birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bugün final heyecanı yaşandı. Gelinler yemek yapıtı, kayınvalideler puan verdi. Son noktayı ise Zuhal Topal koydu. Kazanan isim ise 15 bin liralık ödülün sahibi oldu. Haftanın son gününde şimdi programın takipçileri kazananın kim olduğunu merak ediyor. İşte son durum...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu haftanın birincisi henüz belli olmadı. Gün sonuncusu Fatma Sandık oldu. 4. isim Gülzade, 3. isim Kevser oldu. 15 bin TL ise Emine'ye gitti ve yarışmanın birincisi oldu.

GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Hafta içi her gün ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının geçen haftaki birincisi ise Saadet Hanım olmuştu.