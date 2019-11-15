Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Hangi gelin birinci olacak?

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışması izleyenleri meraklandırıyor. Haftanın beş gününde beş farklı gelinin yarıştığı Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında kaynanalar, gelinlrin yaptığı yemeklere puan veriyor. Zuhal Topal'ın gelinlere verdiği puanla ile de haftanın birincisi belli oluyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YARIŞMASINDA KİM KAZANACAK?

Beş farklı gelinden birinin kazanacağı Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının finali 16:00-19:00 saatleri arasında ekrana gelecek.