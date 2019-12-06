06.12.2019 - 17:04 |
Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Zuhal Topal'la Sofrada hangi gelin 15 bin lirayı aldı?
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın final heyecanı bugün yaşanıyor. FOX TV'de ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada hangi gelin birinci oldu? Gelinlerin birbiriyle mücadele ettiği haftada 15 bin liranın sahibi kim oldu?
Hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bugün final günü. Haftanın beş farklı gününde beş farklı gelinin yarıştığı Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında kaynanalar, gelinlerin yaptığı yemeklere puan verdi. Zuhal Topal'ın gelinlerin yaptığı yemeklere verdiği puanla haftanın birincisi belli oldu. Peki zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Hangi gelin büyük ödülün sahibi oldu?
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının finali bugün yaşanıyor. 6 Aralık Cuma günü yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının birincisi, haftanın final bölümü sonunda duyurulacak.