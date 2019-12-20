Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında 15 bin TL'nin sahibi kim oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışması her hafta ekrana yeni bölümleri ve yarışmacıları ile gelmeye devam ediyor. Fox TV ekranında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın beş günü boyunca kayınvalideleri ağırlayan gelinler mutfaktaki marifetlerini sergilemeye devam ediyor. Haftanın son gününde yarışmanın sunucusu Zuhal Topal'ın oyları ile haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi belli oluyor. Peki Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın kazananın hangi isim oldu?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın beşincisi olan isim Gözde Hanım oldu. Kayınvalidelerden 14 puan alan isim Zuhal Topal'dan 5 puan aldı ve 19 puan ile haftanın sonuncusu oldu. Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın dördüncüsü olan isim Deya Hanım aldı. Kayınvalidelerden 16 puan alan Derya Hanım, Zuhal Topal'dan 8 puan aldı ve 24 puan ile haftanın dördüncüsü oldu.

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın üçüncüsü olan isim 25 puan ile Seyhan oldu. Kayınvalidelerden 19 puan alan Seyhan Hanım Zuhal Topal'dan 6 puan aldı ve haftanın üçüncüsü oldu. Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın ikincisi olan isim Ayşe Hanım, kayınvalidelerden 21, Zuhal Topal'dan ise 5 puan aldı ve haftanın ikincisi oldu

15 BİN TL'NİN SAHİBİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu haftanın birincisi olan isim Merve Hanım oldu. Merve Hanım, kayımvalidelerden 20 puan alırken yarışmanın sunucusu Zuhal Topal'dan 7 puan aldı ve 27 puan ile haftanın birincisi ve 15 bin TL'lik büyük ikramiyenin sahibi oldu