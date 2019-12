CTP 49. kuruluş yılını resepsiyonla kutladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 49. kuruluş yıldönümü düzenlenen resepsiyonla kutlandı.



Hidden Garden’da saat 19.30’da başlayan resepsiyonda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın eşleriyle birlikte konukları kapıda karşıladı.



Kokteyle Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, CTP’li milletvekilleri, bazı Türk ve Rum siyasiler ile CTP sempatizanları katıldı.



Erhürman gecede yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta daha fazla özgürlük, eşitlik, demokrasi, barış, kapsamlı çözüm ve federasyon mücadelesinin de CTP ile birlikte 49 yaşında olduğunu kaydetti. Her türlü bedeli ödemeye hazır bir şekilde 49 yıldır barış demokrasi ve özgürlük için mücadele ettiklerini ifade eden Erhürman, bu mücadeleyi vermeye devam edeceklerini de söyledi.



CTP’lilerin Kıbrıs’ta yaşayan tüm adalılar için hür ve kardeşçe yaşam mücadelesi verdiğini kaydeden Erhürman, 49 yıldır bıkmadan usanmadan, yorulmadan yılmadan uzun ve engebeli bir yol yürüdüklerini söyledi.



“Bir 49 yıl daha olsa aynı heyecan ve enerjiyle yürürdük. Ancak hepimiz biliyoruz ki barışa, demokrasi, özgürlük, eşitliğe ve kendi ayaklarımız üzerinde durmaya bir an önce ihtiyacımız var” diye konuşan Erhürman, Kıbrıs Türk halkını kimliğiyle, kültürüyle varlığıyla geleceğe taşımaya and içmiş olduklarını belirtti ve bu antları doğrultusunda mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.