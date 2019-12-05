Tarım Bakanı Oğuz EİT toplantısına katıldı: Ambargolar nedeniyle sorun yaşıyoruz

Oğuz, “Direk yapılamayan pazarlama nedeniyle ihracatta yaşanan ulaşım sorunları, KKTC ürünlerinin diğer ülke ürünleri ile rekabet edebilme kabiliyetinin düşürmektedir. Ayrıca ülkedeki enerji, işgücü ve hammadde gibi girdi maliyetlerinin yüksek olması da rekabeti engelleyen etkenler arasındadır” dedi.



Narenciyede sıkıntı yaşıyoruz



Narenciyede yıllık 100 bin ton civarında valensiya portakal ve mandora mandalina ihraç edildiğini ifade eden Oğuz, KKTC’nin ambargo altında olması ve pazarının sınırlı olmasından dolayı zaman zaman sıkıntı yaşandığını, bu yıl narenciyede rekolte ve kalite bakımından iyi bir yılda olmalarına rağmen, pazarlanma konusunda sorunların yaşanabileceğini belirtti.



Oğuz, politik duruma bağlı olarak süregelen ticari kısıtlamalar nedeniyle ülkeden ihraç edilen ürünlerin çoğu Türkiye’ye veya Türkiye üzerinden diğer ülkelere dağıtıldığını ifade ederek, “Sektörün gelişimine, destekleme ödemelerinin haricinde Türkiye Cumhuriyeti finansmanıyla yürütülen projeler yoluyla da katkı sağlanmaktadır”diye konuştu.



‘Hellim önemli bir ürün’



2018 yılında 164 bin 700 ton çiğ süt üretimi gerçekleştiğini aktaran Oğuz, “Bunun 5,200 tonu koyun keçi sütü, 159.500 tonu ise inek sütüdür. Şu anda günlük ortalama 370 ton süt üretilmektedir. Toplam sütün %90’ı soğuk zincirde üretilmektedir. En önemli süt ürünü hellim olup, önemli bir ihraç ürünüdür. Türkiye ve körfez ülkelerine ihracat yapılmaktadır”dedi.



Ülkede sulama, bitkisel üretimi etkileyen en önemli faktör durumunda olduğuna işaret eden Oğuz, uzun yıllar devam eden bilinçsiz plansız, ihtiyaç hesaplamadan yanlış bitki seçimi ve vahşi sulama sonucunda su kaynaklarının azaldığını, mevcut su kaynaklarının çoğunda da tuz seviyesi arttığını kaydetti.