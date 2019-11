166 Days benim iÃ§in bir baÅŸlangÄ±Ã§

İhsan Dindar - milliyet.com.tr

Kardeşinizle birlikte saksafon eğitimi aldınız. Birlikte ilerleme kat ettiniz. Aynı enstrüman seçiminin nedeni neydi?

Aynı enstrüman seçimi tabii ki babamız, saksafoncu Mümin Şallıel'den kaynaklı. Size şöyle söyleyebilirim. Saksafon benim için aşktır. Küçükken (5-7 yaş arası) sabaha karşı babam işten gelirdi. Selmer Mark VI tenor saksafonu vardı, babam uyuduktan sonra annem gizlice getirip açıp bana gösterirdi. 9-10 yaşlarında saksafon öğrenmeye ilk adımımızı attık. Küçüklüğümüz Mersin ve Adana'da geçti, sonra babam İstanbul'a geri dönüş kararı aldı ve ailecek İstanbul'a geldik. İşte serüven o zaman başladı, 13 yaşındaydım.

Lin Records'tan 166 Days albümünüz yayımlandı. İlk olarak bu albümün ortaya çıkışı, kimlerle çalıştınız gibi bilgileri öğrenebilir miyiz sizden?

Bu albümü kafamda tasarladım ve inanmazsınız ki 2 günde tüm notalarını yazdım. Sıra aranjmanlara geldiğinde sevgili Tolga Erzurumlu ve Cahit Kutrafalı devreye girdi. İkiside yavru vatan KKTC'dan dünyaya açılmış iki önemli caz müzisyeni, benim için çok değerli iki müzik adamı . Ekin Cengizkan ise davul tuşesi ve kalitesi ile farkını gösterdi. Albüm mix ve master ise Emre Yazgın tarafından yapıldı. Müziğe bakış açısı tek kelime ile harika. Ve tabii ki albümde beni yalnız bırakmayan çok değerli abilerim ve müzisyen dostlarım var, ayrı ayrı hepsine minnettarım.

Albümde doğu ezgileri hissediliyor. Saksafon ile Türk ezgileri seslendiriyorsunuz. Bu noktada biraz doğu-batı düzleminde kalarak müziğe bakışınızı öğrenebilir miyim?

Doğu da batı da benim içimde. Bu müzik planlanmış bir müzik değildir, içimden gelen buydu. Ben bu topraklarda yetişmiş ama babam sayesinde Batılı müziklerle büyümüş olan bir müzisyenim. Ayrıca yıllardır o kadar farklı müzikler icra ediyorum ki bazıları beni doğal olarak etkiliyor. Bu albüm benim müzikal dünyamın bir yansıması.

Bundan sonrası için de saksafon ile Türk ezgilerine ağırlık vermeye devam edecek misiniz?

Tabii ki , kökenimizde Türk müziği var bunu 'doğru şekilde' yapan bir kaç saksafonistten biriyim, daha da güzellerini yapmaya çalışacağım.

'166 Days' benim için başlangıç.

Pek çok farklı projede yer aldınız. Bundan sonrasında da farklı gruplarla birlikte çalmayı düşünüyor musunuz? Yoksa kariyeriniz solo ağırlıklı mı olacak?

Caz sahnesinde projelerime devam edeceğim ama bar sahnelerinde Anıl Şallıel olarak konser yapmayı tercih etmiyorum, daha çok festival ve büyük konserler. Zaten pop sahnesinde de uzun bir süredir çaldığım sanatçıları azalttım. Stüdyo müzisyenliğine devam ediyorum, yalnızca büyük ve özel konselerde ve projelerde yer alıyorum, aynı zamanda İlyas Yalçıntaş'ın orkestra şefliğini yapıyorum, konserlerimiz çok güzel geçiyor.

Saksafon hem sahip olması hem de çalması zor bir enstrüman. Bu yolda yürümek isteyen gençlere ne gibi tavsiyeleriniz var?

Her bütçeye uygun enstrüman bulabilirsiniz. Öncelikle birebir ders almalarını öneriyorum ve YouTube'dan uzak dursunlar:) her bilgi doğru değil, bu işi profesyonelce yapmak isteyen varsa profosyonel birine danışmalı. Boeing 737 yapımını YouTube'dan ne kadar öğrenebilirsiniz ki? Müzik matematik işidir, o yüzden 2 veya 4 derste üstad olunmaz, hala her gün düzenli olarak enstrüman üflüyorum.

ihsan.dindar@milliyet.com.tr