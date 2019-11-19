166 Days benim iÃ§in bir baÅŸlangÄ±Ã§

Ä°hsan Dindar - milliyet.com.tr

KardeÅŸinizle birlikte saksafon eÄŸitimi aldÄ±nÄ±z. Birlikte ilerleme kat ettiniz. AynÄ± enstrÃ¼man seÃ§iminin nedeni neydi?

AynÄ± enstrÃ¼man seÃ§imi tabii ki babamÄ±z, saksafoncu MÃ¼min ÅžallÄ±el'den kaynaklÄ±. Size ÅŸÃ¶yle sÃ¶yleyebilirim. Saksafon benim iÃ§in aÅŸktÄ±r. KÃ¼Ã§Ã¼kken (5-7 yaÅŸ arasÄ±) sabaha karÅŸÄ± babam iÅŸten gelirdi. Selmer Mark VI tenor saksafonu vardÄ±, babam uyuduktan sonra annem gizlice getirip aÃ§Ä±p bana gÃ¶sterirdi. 9-10 yaÅŸlarÄ±nda saksafon Ã¶ÄŸrenmeye ilk adÄ±mÄ±mÄ±zÄ± attÄ±k.Â KÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z Mersin ve Adana'da geÃ§ti, sonra babam Ä°stanbul'a geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ kararÄ± aldÄ± veÂ ailecek Ä°stanbul'a geldik. Ä°ÅŸte serÃ¼ven o zaman baÅŸladÄ±, 13 yaÅŸÄ±ndaydÄ±m.

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Lin Records'tan 166 Days albÃ¼mÃ¼nÃ¼z yayÄ±mlandÄ±. Ä°lk olarak bu albÃ¼mÃ¼n ortaya Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±, kimlerle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±nÄ±z gibi bilgileri Ã¶ÄŸrenebilir miyiz sizden?

Bu albÃ¼mÃ¼ kafamda tasarladÄ±m ve inanmazsÄ±nÄ±z ki 2 gÃ¼nde tÃ¼m notalarÄ±nÄ± yazdÄ±m. SÄ±ra aranjmanlara geldiÄŸinde sevgili Tolga Erzurumlu ve Cahit KutrafalÄ± devreye girdi.Â Ä°kiside yavru vatan KKTC'dan dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ iki Ã¶nemli caz mÃ¼zisyeni, benim iÃ§in Ã§ok deÄŸerli iki mÃ¼zik adamÄ± .Â Ekin Cengizkan ise davul tuÅŸesi ve kalitesi ile farkÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. AlbÃ¼m mix ve master ise Emre YazgÄ±n tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±. MÃ¼ziÄŸe bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± tek kelime ile harika. Ve tabii ki albÃ¼mde beni yalnÄ±z bÄ±rakmayan Ã§ok deÄŸerli abilerim ve mÃ¼zisyen dostlarÄ±m var, ayrÄ± ayrÄ± hepsine minnettarÄ±m.

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AlbÃ¼mde doÄŸu ezgileri hissediliyor. Saksafon ile TÃ¼rk ezgileri seslendiriyorsunuz. Bu noktada biraz doÄŸu-batÄ± dÃ¼zleminde kalarak mÃ¼ziÄŸe bakÄ±ÅŸÄ±nÄ±zÄ± Ã¶ÄŸrenebilir miyim?

DoÄŸu da batÄ± da benim iÃ§imde. Bu mÃ¼zik planlanmÄ±ÅŸ bir mÃ¼zik deÄŸildir, iÃ§imden gelen buydu. Ben bu topraklarda yetiÅŸmiÅŸ ama babam sayesinde BatÄ±lÄ± mÃ¼ziklerle bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ olan bir mÃ¼zisyenim. AyrÄ±ca yÄ±llardÄ±r o kadar farklÄ± mÃ¼zikler icra ediyorum ki bazÄ±larÄ± beni doÄŸal olarak etkiliyor. Bu albÃ¼m benim mÃ¼zikal dÃ¼nyamÄ±n bir yansÄ±masÄ±.

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Bundan sonrasÄ± iÃ§in de saksafon ile TÃ¼rk ezgilerine aÄŸÄ±rlÄ±k vermeye devam edecek misiniz?

Tabii ki , kÃ¶kenimizde TÃ¼rk mÃ¼ziÄŸi var bunu 'doÄŸru ÅŸekilde' yapan bir kaÃ§ saksafonistten biriyim, daha da gÃ¼zellerini yapmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m.

'166 Days' benim iÃ§in baÅŸlangÄ±Ã§.

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Pek Ã§ok farklÄ± projede yer aldÄ±nÄ±z. Bundan sonrasÄ±nda da farklÄ± gruplarla birlikte Ã§almayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor musunuz? Yoksa kariyeriniz solo aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± mÄ± olacak?

Caz sahnesinde projelerime devam edeceÄŸim ama bar sahnelerinde AnÄ±l ÅžallÄ±el olarak konser yapmayÄ± tercih etmiyorum, daha Ã§ok festival ve bÃ¼yÃ¼k konserler. Zaten pop sahnesinde de uzun bir sÃ¼redir Ã§aldÄ±ÄŸÄ±m sanatÃ§Ä±larÄ± azalttÄ±m. StÃ¼dyo mÃ¼zisyenliÄŸine devam ediyorum, yalnÄ±zca bÃ¼yÃ¼k ve Ã¶zel konselerde ve projelerde yer alÄ±yorum, aynÄ± zamanda Ä°lyas YalÃ§Ä±ntaÅŸ'Ä±n orkestra ÅŸefliÄŸini yapÄ±yorum, konserlerimiz Ã§ok gÃ¼zel geÃ§iyor.

Saksafon hem sahip olmasÄ± hem de Ã§almasÄ± zor bir enstrÃ¼man. Bu yolda yÃ¼rÃ¼mek isteyen genÃ§lere ne gibi tavsiyeleriniz var?

Her bÃ¼tÃ§eye uygun enstrÃ¼man bulabilirsiniz. Ã–ncelikle birebir ders almalarÄ±nÄ± Ã¶neriyorum ve YouTube'dan uzak dursunlar:) her bilgi doÄŸru deÄŸil, bu iÅŸi profesyonelce yapmak isteyen varsa profosyonel birine danÄ±ÅŸmalÄ±. Boeing 737 yapÄ±mÄ±nÄ± YouTube'dan ne kadar Ã¶ÄŸrenebilirsiniz ki? MÃ¼zik matematik iÅŸidir, o yÃ¼zden 2 veya 4 derste Ã¼stad olunmaz, hala her gÃ¼n dÃ¼zenli olarak enstrÃ¼man Ã¼flÃ¼yorum.

ihsan.dindar@milliyet.com.tr