"2022 yılına kadar kafamdaki bütün projelerim hazır"

İhsan Dindar - milliyet.com.tr

Ekim ortasında Aşkın Enkazı adını taşıyan teklinizi yayımladınız. Bu aynı zamanda sonu albümle taçlanacak olan bir yolculuğun da ilk ayağı…

Evet, doğru. Albümün bir parçası bu. Bu, bir yıllık bir planın parçası. Toplamda on şarkı olacak. Ekibimizin de onuncu yılı olduğu için on şarkıyla taçlandırmak istiyoruz.

Peki bu tercihinizin nedeni ne? Yeni bir tavır mı bu? Burada bir sonraki ay çıkacak olan şarkıyla bir bağ mı söz konusu?

Bu Ekim ayında tüm şarkıları bir albümde çıkarmak yerine bunu önümüzdeki on aya yaymak istedim. Tabii ki hepsi bir albümün parçası. Benim için bir albüm zaten bu demek; yani bir albüm yapıyorsan tüm şarkıların birbiriyle bir bağı olmalı ve bir bütünlüğü oluşturması gerekiyor. Şu zamana kadar hep öyle yaptım. Bu daha da bütünlüklü bir albüm olacak benim için. Bir sonraki albümümde nasıl daha bütünlüklü bir işe imza atabilirim diye düşünüyorum her zaman. Virgül’ü saymazsak uzun süredir bir albüm çıkarmıyorum. Böyle bir şey planladık. Fikir aslında Sinem’den çıktı. Şarkıları aylara yayalım dedi. Her ay bir şey yapıyor olmak bizim için de bir motivasyon olur diye düşündük. Bizi sevenler açısından da her ay yeni bir şey dinliyor olmak iyi olur. Tek tek çıktığı için, hepsinin bir kapağı olduğu için baktığınızda evet belki bu bir single. Ama ben olaya o gözle bakmıyorum. Single anlayışıyla yapmıyoruz. Önümüzdeki Eylül ayına kadar neler çıkaracağım belli.

Sözü tarz ve konsepte getirmek istiyorum. Bir dinleyici olarak Gökhan Türkmen’i en başından takip edenlerden biriyim. Aşkın Enkazı’nı ilk dinlediğim Brit bir hava aldım. Buna katılır mısınız?

Genel olarak her zaman için daha evrensel bir ses yakalamaya çalışıyoruz. Her şeyi dünya standartlarında yapmaya çalışıyoruz. Miksinden kayıt teknolojisine, mikrofonlamasından kayıt stüdyosuna kadar her şey benim stüdyom var diye sadece benim stüdyomda yapılmıyor. Çok istediğimiz bir sesi başka bir stüdyoda daha iyi yakalıyorsak o kaydı gidip orada yapıyoruz. Böyle bir tat alman benim için çok keyifli. Bunu Brit bir iş yapmış olmak için yapmadık elbette. Amacımız evrenseli yakalamak. Daha romantik, daha duygusal, benim sesimin daha önde olduğu, akustik gitarın daha çok duyulduğu bir albüm olacak. Mesela ikinci şarkı senin dediğine biraz daha yakın bir çalışma olacak. Diğer bir nokta bu albümde hareketli bir şarkı olmayacak. “Çok slow oldu, biraz da hareketli bir parça koyayım” düşüncesinde değilim. Artık öyle bir kaygım yok.

Bunda artık kendini anlatma kaygısı gütmeme halinin de bir etkisi var mı? Ya da böyle bir durum mu?

“Acaba” diye düşünüyorsun ister istemez. Elbette, şu an bile düşünüyorum. Acaba beğenilecek mi? Sevilecek mi? Zaten “ben ne yaparsam yapayım, olur” diye düşünürseniz bitersiniz. Ben hiç böyle düşünmedim. Ama tabii ki belli şeyler zamanla yerine oturuyor. Yaşla da oluyor bu. Kendi karakterin oturduğu için bunu böyle yapıyorsun aslında. Bu konuda daha özgürüm. Sonuçta kendi şirketim var. Ne yapmak istersem yapabiliyorum. Yapımcılara beğendirmek, ikna etmek zorunda değilim. 2022 yılına kadar kafamdaki bütün projelerim hazır. Önümüzdeki üç sene elimden geldiğince eser bırakmayı düşünüyorum. Şu dönem üretimim çok fazla. Bunu değerlendirip insanlara sunabilirsem çok mutlu olacağım.





“Gökhan Türkmen’i anlatan bir belgesel yapacağız”

Başka projelere de geçeceğim ama Aşkın Enkazı’na dair son soru olarak; kapağa değinmek istiyorum. Biraz 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başı havası var. Bu tercihin özel bir nedeni var mı?

Hayatın içinden olmasını istiyorum. Bu yılki konseptimiz bu. Sonuçta elbette bu bir kapak ama olabildiğince doğal kalmaya çalışıyorum. Ana unsurlardan biri de şehir. Bundan sonraki kapaklarda da hep şehir olacak. Yeni stil danışmanım İrem Özfırıncı ile birlikte çalışıyoruz bu konuda. Bu aslında onun tercihi. Tek dileğimiz olabildiğince hayatın içinden olması. Şu anda da önümüzdeki Eylül ayına kadar sürecek olan bu süreci kamerayla kaydediyoruz. Bir belgesel olacak. Hem beni hem de o süreci genel olarak Gökhan Türkmen’i anlatan bir belgesel yapacağız sonunda.

Yaklaşık iki hafta önce Şanlıurfa’da bir konser verdiniz. “Hem dem” adını taşıyan bir projeniz bu. Biraz buna değinebilir misiniz? Nasıl bir proje “Hem dem”?

Bu da bir seri. Hem dem can ciğer demek, birlikte nefes almak demek. Bizim bunu yapmamızın sebebi 2021 gibi çıkarmayı düşündüğümüz türkü albümünün altını doldurmak. Bir türkü albümü yapacağım. Modern bir türkü albümü olacak ama alternatif bir sound olmayacak. Yani türküleri funky ya da caz türünde değil onların hissiyatını bozmadan bir albüm yapacağım. Bu işin prodüktörlüğünü de Serkan yapacak. Serkan ile hazır böyle bir iş yapıyorken bunu bir turneye dönüştürelim dedik. Diyarbakır, Sivas, Malatya, Şanlıurfa gibi çok da gidemediğimiz yerleri seçtik. Bizim o insanları görmeye ihtiyacımız var. Onların da bizi görmeye ihtiyaçları var. Bir de Serkan ile enerjimiz çok iyi. Bunu yansıtmak istiyoruz.

Peki bu türkü albümünde yer alacak eserler belli mi?

Bu süreç repertuar oluşuyor. Belki gittiğimiz yerlerden tavsiyeler isteyeceğiz. Aslında bir nevi kamuoyu yoklaması yapıp müzik de yapacağız.

Geçtiğimiz yıl bu zamanlar konuştuğumuzda bir Fransızca parçadan bahsetmiştiniz. O ne alemde?

Evet, o da 14 Şubat’ta çıkacak. “Kâğıt” ismini taşıyan şarkının Türkçe ve Fransızca versiyonları olacak. Fransızcayı çok seviyorum. Bildiğim bir dil değil ama sevdiğim bir dil. Sesini çok seviyorum. Fransız Kültür’den söz yazımında destek aldık. Oradaki Nathalie hanım bize destek oldu. Kendisi de bir şair üstelik. Çalışmamızı çok beğendi. Anlamını bozmadan neredeyse %90’ı aynı olacak şekilde Fransızcaya aktarıldı. Dediğim gibi; Fransız filmlerini, Fransızca şarkıları, Fransızca rap şarkılarını dinlemeyi çok seven biriyim. O yüzden böyle bir şey yaptık.

Bu şarkıyı ve belki sonrasında gelecek benzeri çalışmaları Frankofon coğrafyada vereceğiniz konserlerle o insanlara da duyurmak istiyor musunuz?

Tabi ki. Kesinlikle. Mesele oralara ulaşmak. Bu şarkıyı onlara dinletmek. İlk derdim bu değil ama güzel bir şekilde sunabilirsem bunun karşılığını da alacağımı düşünüyorum.

Kapanışı yeniden albüm projenizle yapmak istiyorum. Kasım ayında hangi şarkı geliyor?

Kasım’da “Sır” isimli parçamız gelecek. Sözleri Ozan Turgut’a müziği ise bana ait bir çalışma. Daha minimal bir parça. Piyano, gitar ve davul ağırlıklı bir şarkı. Hissedilir bir Gökhan Türkmen şarkısı, hissedilir bir Ozan Turgut sözleri.

Peki ya klip?

Klip zaten bir üçleme. Aşkın Enkazı, Sır ve Gülmedi Kader. Sır şimdi bu üçlemenin ikinci ayağı.