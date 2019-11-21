7. Kayseri Film Festivali yarışmacıları belli oldu

festivalin bu yılki yarışma filmlerinin açıklandığı toplantıya Festival Direktörü Kadir Turna, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Abdullah Oğuz, Ulusal Jüri Üyesi Kurgu Yönetmeni Mustafa Preşeva, Ulusal Kısa Kurmaca Jüri üyeleri Yönetmen Vuslat Saraçoğlu ile oyuncu Emre Kızılırmak ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Festival Direktörü Kadir Turna sözlerine kısa kurmaca ve belgesel film dalında kendi rekorlarını kırdıklarını dile getirirken, ulusal uzun metraj yarışma dalında ikinci yıllarının olmasına rağmen 25 uzun filmin başvurmasının gurur verici olduğunu dile getirerek başladı. Sinema emekçilerine daha fazla destek vermeye gayret gösterdiklerini ifade eden Turna, festivale kıymet verip başvuru yapan tüm film sahiplerine ve festivale destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini sundu. Turna sözlerine şöyle devam etti; “Her sene iyi niyet ve güzel hayaller ile çalışmaya başlayan bir ekibiz. Gerçekler kadar hayallere de saygı duyan bir festivaliz. Sinema gerçekleri anlattığı gibi, hayallerimizi de süslemektedir. Bu sene slogan olarak, sinemaseverlere sinemanın büyülü etkisini hissettireceğini düşündüğümüz “Sinema Düşleri Gerçek Gerçekleri Düş Yapar...” sözünü seçtik. Kayserili sinemaseverlere bol bol hayal kurabilecekleri filmlerin, atölyelerin, sergilerin, söyleşilerin ve panellerin olduğu sinema dolu 4 gün hazırladık.”

10 film Altın Çınar için yarışıyor

Bu yılın önemli yerli yapımlarının bir araya geldiği, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda bir film 30.000 TL ve Altın Çınar ödülü için yarışacak. Yapımcı, yönetmen ve senarist Abdullah Oğuz’un başkan olduğu ve oyuncu İpek Tuzcuoğlu, oyuncu, senarist, yönetmen Görkem Yeltan, kurgu yönetmeni Mustafa Preşeva ile görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış’dan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi yılın en iyi yerli filmini seçecek. Festivalde bu yıl 10 film jüri karşısına çıkacak ve Burak Çevik’in “Aidiyet”, Murat Pay’ın “Dilsiz”, Seyid Çolak’ın “Kapan”, Eylem Kaftan’ın “Kovan”, Serhat Karaaslan’ın “Görülmüştür”, Olgun Özdemir’in “Kızım Gibi Kokuyorsun”, Kıvanç Sezer’in “Küçük Şeyler”, Maryna Er Gorbach ile Mehmet Bahadır Er’in “Omar ve Biz”, Can Evrenol’un “Peri” ve Ali Vatansever’in “Saf” filmleri yarışacak.

Sinema yazarı Burçak Evren, sinema yazarı Coşkun Çokyiğit ve sinema yazarı Fırat Sayıcı’dan oluşan SİYAD Jürisi ise 10 film arasından “Sinema Yazarları Derneği (SİYAD)” ödülünü belirleyecek.

Yapımcı Bulut Reyhanoğlu, senarist ve yönetmen Vuslat Saraçoğlu ile oyuncu Emre Kızılırmak’tan oluşan Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışması Jürisi Gökalp Gönen’in “Avarya”, Koray Arıgümüş’ün “Değişen Bir Dünyaya Karşı”, Benhür Bolhava’nın “Finiş”, İnan Erbil’in “GK”, Deniz Felek’in “Gümüş”, Berk Sata ve Mert Sata’nın “Mutavva”, Onur Doğan’ın “Reddedilen”, Ramazan Kılıç’ın “Servis”, Alican Yücesoy’un “Taş” ile Erinç Durlanık’ın “Yasemin Adında Bir Salon Bitkisi” filmlerini değerlendirecek.

Yönetmen Ertuğrul Karslıoğlu, Yönetmen – Müjgan Taner ve Akademisyen- Yönetmen Musa Ak’dan oluşan jüri, Ulusal Kısa Belgesel Film Yarışması için; Kıvılcım Akay’ın “Amina”, Nuray Kayacan’ın “Ardında Kalanlar”, Yasin Semiz’in “Asfaltın Altında Dereler Var”, Burcu Esenç’in “Bir Rüya Gördüm”, Furkan Ruşen’in “Gökdelenlerin Gölgesinde Yaşamak”, Abdülgafur Şahin’in “Kudüsün Işıkları”, Sinan Bal’ın “Olmaz Dediler Oldu”, Evrim İnci’nin “Paradoks Bir Koşu”, Bedran Güzel’in “Sezen Sokakta” ve Ebru Çakırkaya’nın “Son Kabileler” filmlerini değerlendirecekler.

Semir Aslanyürek’ Ustaya Saygı

Festivalde yer alan Ustaya Saygı bölümünde "Semir Aslanyürek"e duyulan saygı ve sevgi dolayısıyla "Kaos" ve "7 Avlu" filmlerinin gösterimi yapılacak. Engelsiz Sinema bölümünde ise Özhan Eren'in "Son Mektup" ile Murat Saraçoğlu ve Özhan Eren'in yönetmenliğindeki "120" filminin gösterimi yapılacak. Çocuk sinemaseverlerin de unutulmayacağı festivalde kimsesiz çocuklar için "Kral Şakir Korsanlar Diyarı" filminin özel gösterimi yapılacak.