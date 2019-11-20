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20.11.2019 - 09:47 |

Amadeus Mozart'ta dev kadro!

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliği ile Ocak ayında prömiyerini gerçekleştirecek merakla beklenen “Amadeus-Mozart” oyununun oyuncu kadrosu belli oldu.

Amadeus Mozart'ta dev kadro!

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan ve usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği oyunun başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz (Costanze) paylaşıyor… Kalabalık oyuncu kadrosu 12 kişilik koro ve 10 kişilik canlı orkestradan oluşan 35 kişilik dev kadrosuyla sezonun en ses getirecek prodüksiyonlarından olarak gösterilen Amadeus-Mozart”, 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile  Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alıyor.

Amadeus Mozartta dev kadro

1984 yılında Milos Forman’ın yönettiği Sinema filmiyle “En İyi Film ve “En İyi Uyarlama” dahil olmak üzere toplam 8 dalda Oscar kazanan “Amadeus Mozart ”, Ocak ayında tiyatro sahnesinde sanat severlerle buluşacak…

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