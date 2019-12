Artnews belirledi: 2010’ların en iyi eserleri

2010’lu yıllarda sona yaklaşırken pek çok yayın organı da yıl sonu listeleri yayınlıyor. Güncel sanat haberlerine ve eleştirilerine yer veren Artnews, 2010’lu yılların gelmiş geçmiş en önemli eserlerini toplayan bir liste hazırladı.



Listenin ilk sırasında İngiliz sanatçı Arthur Jafa’nın yedi dakikalık videosu yer alırken Anne Imhof’un 2017 Venedik Bienali’nde Almanya Pavyonu’nda çok ses getiren performansı “Faust” 13’üncü sırada, Cecilia Vicuna’nın 2016’da documenta 14’te sergilenen eseri “Quipu Womb (The Story of Red Thread, Athens)” listede 17’nci sırada yer aldı.



2010’lu yılların en önemli 10 eseri şöyle sıralandı:



1 - Arthur Jafa, “Love Is the Message, The Message Is Death”



2016 tarihli bu siyah veyaz ve renkli video; hak ve özgürlük yürüyüşünden, Amerika eski başkanı Obama’nın “Amazing Grace” şarkısını seslendirdiği görüntülerden, siyahilerin katledilmesine dair video kesitlerinden ve Beyoncé’nin 11 Eylül videsundan parçalar barındırıyordu.









2 - Kara Walker, “A Subtlety, or the Marvelous Sugar Baby”



2014 yılında Walker’ın kamusal bir alanda sergilediği bu enstalasyon, o yıl oldukça ses getirmişti. Sanatçı’nın dev boyutlardaki şekerden yaptığı heykeli Brooklyn’deki Domino Şeker Fabrikası’nda gösterilmişti. Sanatçı eserini bu fabrikada rafine üretim yapan emekçilere bu eseri ithaf ettiğini söylemişti.



3 - Kerry James Marshall, “Untitled (Studio)”



Marshall’ın 2014 tarihli eseri MoMA’nın kalıcı koleksiyomuna dahil edildi. Eser, Avrupa’daki Rönesans tablolarını g ünümüze uyarlıyor ve siyahileri model alıyor.



4 - Hito Steyerl, “How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File”



Almanya doğumlu sanatçı Steyerl’in 2013 tarihli eseri görünürlülük üzerine satirik bir film.



5 - Amy Sherald, “First Lady Obama”



Washington’daki Ulusal Portre Galerisi’nde sergilenmek üzere bir başkanın ya da ‘first lady’nin portresini yapmak için görevlendirilen iki siyahi sanatçıdan biri olan Sherald’ın eseri ile ilgili olarak Michelle Obama, “Sanırım portre gelecek yıllarda siyahi kız çocukları üzerinde bir etki bırakacaktır. Kafalarını kaldırıp bakacaklar ve kendileri gibi görünen birinin resmini, bu büyük kurumda asılı görecekler. Onların hayatlarında ne tür bir etki yapacağını biliyorum, çünkü bem de o kızlardan biriydim” demişti.



6 - Cameron Rowland, “Attica Series Desk” (2016)



Rowland’ın Attica Cezaevi mahkumlarına yaptırdığı bu eseri, burada çok düşük bütçelere çalıştırılan insanların mecbur bırakıldığı şartlara dikkat çekiyordu.



7 - Christian Marclay, “The Clock”Christian Marclay, “The Clock”



Sanatçı Christian Marclay 2010 tarihli sıradışı video işi “The Clock”ta [Saat] sinema tarihinden zamanın akışına vurgu yapan binlerce sekans kullanır. Kol saati, saat kulesi, çalar saat, hatta guguklu saat görüntüleri orijinal içeriklerinden çıkarılıp kronolojik olarak 24 saatlik gerçek zamanlı bir kurgu şeklinde yeniden düzenlenmiştir.



8 - Marina Abramovic, “The Artist Is Present” 2010



Gelecek yıl şubat ayında SSM’de bir sergisiyle yer alacak olan Abramovic’in 2010’da MoMA’da yaptığı ses getiren “The Artist Is Present” (Sanatçı Aramızda) performansı güven, hassasiyet ve bağlanma konularını merkeze alıyordu.



9 - Nicole Eisenman, “Sketch for a Fountain”



Ağırlıklı olarak yaptığı tablolarla tanınan sanatçı Eisenman, 2017 yılında Münster Heykel Projesi için ürettiği “Sketch for a Fountain”da bir havuz başında rahatlayan karakterleri konu ediniyordu.



10 - Camille Henrot, “Grosse Fatigue” (2013)



Sanatçının antropoloji, filozof, edebiyat, müzik ve ilişkilerden ilhamla ürettiği işleri ansiklopedi konseptini taklit ediyordu.