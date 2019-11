Babylon'da bu hafta

Multitap “no:3” – 27 Kasım Çarşamba

Multitap, yeni albümü “no:3” ile 27 Kasım’da sahnede!

2006’da Selim Siyami Sümer, Sertaç Özgümüş, Taçkın Bilal ve Ali Cihan’ın bir araya gelmesiyle kurulan Multitap; İstanbul’un birçok farklı mekanında performanslar vermeye başladı. 2009’da ilk albümleri üzerinde çalışmaya başlayan ekip, ilk albümleri “Takım Oyunu”nu 2010’da yayımladı. Müzik çevrelerinin dikkatini çeken bu albüm ardından Multitap, ikinci albümü “Özel Birisin”i 2011’de paylaştı. İlk albüme göre daha sade bir anlatım yakalayan ve akustik elementlerin yanı sıra farklı müzik tarzlarını da sound’unda bir araya getiren grup, bu albümle hayran kitlesini genişletmeyi başardı. 2014 senesinde “ait” teklisini yayımlayan Multitap, yeni albümü “no:3” ile geri dönüyor.

Nouvelle Vague, Very Very French Festival XXF – 28 Kasım Perşembe – 29 Kasım Cuma

Bossa nova’nın inceliği, new wave’in melankolik melodileri, Fransız “yeni dalga”sı etkisini müziğinde bir araya getiren Nouvelle Vague, “15. Yıl Turnesi” kapsamında 28 ve 29 Kasım'da Babylon’da!

Nouvelle Vague Fransız müzisyenler Marc Collin ve Olivier Libaux ortaklığından doğdu. Repertuarı Joy Division’dan The Clash’e, Depeche Mode’dan Blondie’ye kadar birçok kült grubun parçalarının cover’larından oluşuyor. 2004-2010 arası çıkardıkları 4 albüm bir milyonun üzerinde satış yaptı. Grup “Guns of Brixton”, “Dance With Me” ve “Love Will Tear Us Apart” ile new wave ve post-punk dönemi parçalarına yaptıkları yorumlarla dünyanın her tarafında ismini duyurdu. Royal Albert Hall, Olympia ve Hollywood Bowl gibi birçok önemli sahnede konserler verdi. Yönetmenliğini Marc Collin’in üstlendiği; Nouvelle Vague projesinin çıkış noktasını, geçmişini ve bütün albümlerin üretim sürecinin izini süren belgesel “Nouvelle Vague by Nouvelle Vague” 2018’de İngiltere’de yayımladı. 2019’un Şubat ve Nisan aylarında “Rarities” ve “Curiosities” albümlerini paylaşan Nouvelle Vague, “15. Yıl Turnesi” kapsamında yeniden Babylon sahnede.

Sofiane Saidi & Mazalda, Very Very French Festival XXF – 30 Kasım Cumartesi

Raï, funk, disco, psikedelia ve elektronik dans müziğini bir araya getiren Cezayir kökenli müzisyen Sofiane Saidi ve grubu Mazalda, “Very Very French Festival XXF” kapsamında 30 Kasım’da Babylon’da!

Sofiane Saidi ve Mazalda; geleneksel Cezayir folk müziğinin synth’ler, drum machine’ler ve elektro gitarlarla buluştuğu “raï” tarzını, yeni ve özgün bir elektro-Mağrip stilde sunuyor. 90’lardaki dünya müziği akımının günümüzdeki temsilcilerinden olan müzisyenin Acid Arab’la kaydettiği “La Hafla”, 2016 yılında “Musique de France” albümünde yayımlandı. Albüm 2017’de “Victoire de la Musique” ödüllerinde dünya müziği kategorisinde aday gösterildi. 2018’de Mazalda’yla yolları kesişen Sofiane Saidi “El Ndjoum” albümünü yayımladı. Raï müziğinden ilham alan 6 müzisyenden oluşan Mazalda; büyük bir ritim bölümü, üflemeliler, saz, klavye ve synth gibi enstrümanlar kullanarak bedouin, synth, psikedelik ve funk tarzlarında müzik yapıyor.